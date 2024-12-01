Для чого потрібні маленькі гумові "вусики" на автомобільних шинах: розкриваємо секрет

На нових автомобільних шинах можна побачити маленькі гумові волоски. Більшість думає, що вони потрібні для зменшення шуму або, щоб повідомити власнику авто про знос шини. Але насправді це не так.

Чому на автомобільних шинах є маленькі гумові шипи, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на IFL science.

Як з'являються шипи на шинах

Ви будете здивовані, але ніякого технічного сенсу ці гумові шипи не несуть - це просто побічний продукт виробничого процесу. Ці маленькі гумові зубці технічно відомі як вентиляційні отвори, хоча їх ще називають литниками, наконечниками шин, мітками воріт, кусачками та купою інших слів.

Вони з'являються, коли шини формуються у формі. Виробники спочатку створюють "зелену шину", тобто чисту шину, яка ще не була витримана або до якої ще не додали протектори. Згодом її поміщають у форму для додавання останніх штрихів.

Оскільки тепло та повітря подається на формувальну шину, газ має вийти, щоб під гумою не утворювалися бульбашки. Форма має тонкі структури, які дозволяють повітрю виходити, і тому залишається шлейф з зайвої гуми.

Коли шини тільки виходять з заводу, вони завжди покриті цими тонкими гумовими шипами. Згодом вони зникають через знос. Головним чином на частинах шин, які найбільше піддаються впливу дороги.

Чи потрібно видаляти ці шипи

Автовласники задаються питанням, чи потрібно зрізати ці гумові волоски перед поїздкою. Але насправді у цьому немає потреби. Вентиляційні отвори ніяк не допомагають та не перешкоджають роботі автомобіля, вони просто зайві сліди процесу формування.

"Вентиляційні викиди не мають функціонального призначення після виробництва. Багато власників шоу-автомобілів дуже пишаються голінням або обрізанням наконечників", - каже технічний менеджер японського виробника Toyo Tires Стів Берк.

Однак самостійно видаляти ці шипи потрібно дуже обережно.

"Немає жодних практичних причин їх видаляти, але якщо потрібно, уникайте ножиць і лез, просто візьміть їх рукою та зірвіть. Насправді це досить гарне зняття стресу", - додав Берк.