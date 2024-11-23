ua en ru
Сб, 23 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Чому у винної пляшки увігнуте дно? Ви будете здивовані відповіддю

Субота 23 листопада 2024 07:00
UA EN RU
Чому у винної пляшки увігнуте дно? Ви будете здивовані відповіддю Чому у більшості винних пляшок увігнуте дно (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Пляшки для вина зі скла мають увігнуте дно - поглиблення буває більше або менше, а зовсім плоске - майже не буває. І це не просто такий цікавий дизайн і поглиблення у винній пляшці має цікаве походження, пояснення та навіть назву.

Для чого у пляшках роблять увігнуте дно, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Onet.

Непомітне з першого погляду поглиблення у винній пляшці має цікаву назву - пунт або понтіль. Існує багато дивовижних теорій, для чого воно існує. І ні, не для того, щоб було можна відрізнити якісний напій від неякісного.

У минулому пляшки для вина виготовляли вручну склодуви. Під час роботи вони не могли тримати гарячі пляшки, бо обпікалися. Тому вони тримали їх за допомогою довгого прута. Ось відтоді й з'явилося поглиблення в дні.

А згодом з'ясувалося, що оця ямка в дні робить саму пляшку більш стійкою і вона краще стоїть на поверхні.

Зараз більшість винних пляшок виготовляються машинним способом, і немає проблем отримати гладке дно. Однак у більшості випадків традиція зберіглася, і сьогодні дуже багато вина розливається саме у пляшки з виїмкою.

До речі, і зараз це поглиблення має своє значення. Увігнуте дно робить форму пляшки більш стійкою до високого тиску та більш довговічною. Заглиблення також може полегшити утримання пляшки під час наливання напою. У ямку можна вставити великий палець, а іншими тримати за основу пляшки.

Є й ще одна теорія - заглиблення в дні дозволяє краще справлятися з осадом. Він накопичується в тісних кутках і не дає йому знову змішатися з вином. А ще така структура пляшки дозволяє напою швидше охолонути. Бо є просто більша площа поверхні, що контактує з рідиною.

Пляшку з увігнутим дном значно легше чистити, ніж пляшку з плоским дном.

Є і мінуси. Наприклад те, що для створення пляшки з увігнутим дном йде трохи більше матеріалу, тому вона дорожча.

Раніше ми писали про те, чому шеф-кухарі обов'язково носять білі або чорні ковпаки.

А ще розповідали про те, чому вода у морі солона, а у річках прісна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пляшка Цікаві факти
NEWS
Росія планувала на червень наступ на Суми та Харків: джерело в Генштабі розкрило деталі
Росія планувала на червень наступ на Суми та Харків: джерело в Генштабі розкрило деталі