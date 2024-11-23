Чому у винної пляшки увігнуте дно? Ви будете здивовані відповіддю

Пляшки для вина зі скла мають увігнуте дно - поглиблення буває більше або менше, а зовсім плоске - майже не буває. І це не просто такий цікавий дизайн і поглиблення у винній пляшці має цікаве походження, пояснення та навіть назву.

Для чого у пляшках роблять увігнуте дно, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Onet.

Непомітне з першого погляду поглиблення у винній пляшці має цікаву назву - пунт або понтіль. Існує багато дивовижних теорій, для чого воно існує. І ні, не для того, щоб було можна відрізнити якісний напій від неякісного.

У минулому пляшки для вина виготовляли вручну склодуви. Під час роботи вони не могли тримати гарячі пляшки, бо обпікалися. Тому вони тримали їх за допомогою довгого прута. Ось відтоді й з'явилося поглиблення в дні.

А згодом з'ясувалося, що оця ямка в дні робить саму пляшку більш стійкою і вона краще стоїть на поверхні.

Зараз більшість винних пляшок виготовляються машинним способом, і немає проблем отримати гладке дно. Однак у більшості випадків традиція зберіглася, і сьогодні дуже багато вина розливається саме у пляшки з виїмкою.

До речі, і зараз це поглиблення має своє значення. Увігнуте дно робить форму пляшки більш стійкою до високого тиску та більш довговічною. Заглиблення також може полегшити утримання пляшки під час наливання напою. У ямку можна вставити великий палець, а іншими тримати за основу пляшки.

Є й ще одна теорія - заглиблення в дні дозволяє краще справлятися з осадом. Він накопичується в тісних кутках і не дає йому знову змішатися з вином. А ще така структура пляшки дозволяє напою швидше охолонути. Бо є просто більша площа поверхні, що контактує з рідиною.

Пляшку з увігнутим дном значно легше чистити, ніж пляшку з плоским дном.

Є і мінуси. Наприклад те, що для створення пляшки з увігнутим дном йде трохи більше матеріалу, тому вона дорожча.