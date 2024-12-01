Для чего нужны маленькие резиновые "усики" на автомобильных шинах: раскрываем секрет

На новых автомобильных шинах можно увидеть маленькие резиновые волоски. Большинство думает, что они нужны для уменьшения шума или, чтобы сообщить владельцу авто о сносе шины. Но на самом деле это не так.

Почему на автомобильных шинах есть маленькие резиновые шипы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на IFL science.

Как появляются шипы на шинах

Вы будете удивлены, но никакого технического смысла эти резиновые шипы не несут - это просто побочный продукт производственного процесса. Эти маленькие резиновые зубцы технически известны как вентиляционные отверстия, хотя их еще называют литниками, наконечниками шин, метками ворот, кусачками и кучей других слов.

Они возникают, когда шины формируются в форме. Производители сначала создают "зеленую шину", то есть чистую шину, которая еще не была выдержана или в которую еще не добавили протекторы. Впоследствии ее помещают в форму для добавления последних штрихов.

Поскольку тепло и воздух подается на формовочную шину, газ должен получиться, чтобы под резиной не образовывались пузырьки. Форма имеет тонкие структуры, позволяющие выходить воздуху, и поэтому остается шлейф из лишней резины.

Когда шины только выходят из завода, они всегда покрыты этими тонкими резиновыми шипами. Впоследствии они исчезают из-за износа. Главным образом на частях шин, наиболее подверженных воздействию дороги.

Нужно ли удалять эти шипы

Автовладельцы задаются вопросом, нужно ли срезать эти резиновые волоски перед поездкой. Но на самом деле в этом нет нужды. Вентиляционные отверстия никак не помогают и не препятствуют работе автомобиля, они просто лишние следы процесса формовки.

"Вентиляционные выбросы не имеют функционального назначения после производства. Многие владельцы шоу-автомобилей очень гордятся бритьем или обрезкой наконечников", - говорит технический менеджер японского производителя Toyo Tires Стив Берк.

Однако самостоятельно удалять эти шипы нужно очень осторожно.

"Нет никаких практических причин их удалять, но если нужно, избегайте ножниц и лезвий, просто возьмите их рукой и сорвите. На самом деле это достаточно хорошее снятие стресса", - добавил Берк.