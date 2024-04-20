Чизкейк з йогурту без випічки: дуже простий рецепт ніжного десерту

Що потрібно для чизкейка

Для того, щоб приготувати цей ніжний і смачний десерт, вам треба такі інгредієнти:

Печиво ("До кави") - 185 г (1 пачка)

Вершкове масло - 60 г

Йогурт - 700 г

Желатин - 15 г

Желе - 78 г

Вода кип'ячена - 530 мл

М'ята - декілька листочків

Форма для чизкейка

Як готувати чизкейк з йогурту

Подрібніть блендером печиво до стану крихти, розтопіть вершкове масло і перемішайте два інгредієнти в мисці. Розподіліть масу по дну форми, утрамбуйте, і поставте до холодильника на 15 хвилин.

Пересипте желатин до чашки або каструлі, додайте 130 мл кип'яченої води (пів чашки), зачекайте 10 хвилин і перемішайте на водяній бані (тримаючи чашку чи каструлю над паром від киплячої води).

Змішайте желатин з йогуртом і залийте суміш у форму другим шаром, після чого поставте в холодильник на 2 години до застигання.

Приготуйте желе - всипте суміш до миски, залийте 400 мл кип'яченої гарячої води і перемішайте до розчинення. Дайте желе трохи охолонути - і вилийте на застиглий йогурт тонким шаром.

Помістіть десерт в холодильник до застигання, після чого прикрасьте перед подачею митими листочками м'яти.