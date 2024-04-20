Чизкейк из йогурта без выпечки: очень простой рецепт нежного десерта

Что нужно для чизкейка

Для того чтобы приготовить этот нежный и вкусный десерт, вам нужны следующие ингредиенты:

Печенье ("К кофе") - 185 г (1 пачка)

Сливочное масло - 60 г

Йогурт - 700 г

Желатин - 15 г

Желе - 78 г

Вода кипяченая - 530 мл

Мята - несколько листочков

Форма для чизкейка

Как готовить чизкейк из йогурта

Размельчите блендером печенье до состояния крошки, растопите сливочное масло и перемешайте два ингредиента в миске. Распределите массу по дну формы, утрамбуйте и поставьте в холодильник на 15 минут.

Пересыпьте желатин в чашку или кастрюлю, добавьте 130 мл кипяченой воды (пол чашки), подождите 10 минут и перемешайте на водяной бане (держа чашку или кастрюлю над паром от кипящей воды).

Смешайте желатин с йогуртом и залейте смесь в форму вторым слоем, после чего поставьте в холодильник на 2 часа до застывания.

Приготовьте желе - всыпьте смесь в миску, залейте 400 мл кипяченой горячей воды и перемешайте до растворения. Дайте желе немного остыть - и вылейте на застывший йогурт тонким слоем.

Поместите десерт в холодильник до застывания, после чего украсьте перед подачей мытыми листочками мяты.