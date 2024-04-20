Чизкейк из йогурта без выпечки: очень простой рецепт нежного десерта

Наверное, сегодня чизкейк - один из самых популярных десертов, уже, так сказать, классических. Чизкейк можно готовить с разнообразными начинками - из ягод, фруктов и даже из некоторых овощей. Однако рецепт чизкейка с йогуртом облегчит приготовление, кроме того такой десерт имеет более нежную текстуру.
О том, как приготовить вкусный чизкейк без выпечки, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу кулинарной блоггерки Анастасии Кистеновой.
Для того чтобы приготовить этот нежный и вкусный десерт, вам нужны следующие ингредиенты:
Размельчите блендером печенье до состояния крошки, растопите сливочное масло и перемешайте два ингредиента в миске. Распределите массу по дну формы, утрамбуйте и поставьте в холодильник на 15 минут.
Пересыпьте желатин в чашку или кастрюлю, добавьте 130 мл кипяченой воды (пол чашки), подождите 10 минут и перемешайте на водяной бане (держа чашку или кастрюлю над паром от кипящей воды).
Смешайте желатин с йогуртом и залейте смесь в форму вторым слоем, после чего поставьте в холодильник на 2 часа до застывания.
Приготовьте желе - всыпьте смесь в миску, залейте 400 мл кипяченой горячей воды и перемешайте до растворения. Дайте желе немного остыть - и вылейте на застывший йогурт тонким слоем.
Поместите десерт в холодильник до застывания, после чего украсьте перед подачей мытыми листочками мяты.
Кстати, раньше мы рассказывали о том, как готовить пончики на сметане.
Читайте также, как приготовить рулет с яблоками.