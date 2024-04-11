Ароматний десерт за 20 хвилин: рецепт дуже смачного яблучного рулету
Цей смачний рулет з яблуками - прекрасна альтернатива шарлотці. Приготувати такий десерт неймовірно просто і швидко - адже інгредієнти для рулету доступні, а приготування не вимагає значного часу та зусиль.
Про те, як готувати рулет з яблуками на десерт, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк".
Що потрібно для рулету з яблуками
Щоб приготувати смачний яблучний рулет швидко, вам потрібні такі інгредієнти:
- Борошно - 120 г
- Цукор - 120 г
- Яйця - 4-5 шт.
- Олія - 3 ст. л.
- Кориця - 0,5 ч. л.
- Родзинки (або інші подрібнені сухофрукти) - жменя
- Форма для випікання 30х40 см
Як готувати рулет з яблуками
Готувати яблучний рулет нескладно, однак знадобиться трохи часу для підготовки начинки та тіста.
Для початку приготуйте начинку - для цього родзинки залийте окропом, яблука помийте, очистьте від шкірки і натріть на великій тертці.
Перекладіть яблучну начинку до глибокої миски; за бажанням, якщо яблука не надто солодкі, можна додати трохи цукру. Додайте трошки кориці для аромату та розпарені родзинки - і перемішайте начинку.
Застеліть форму пергаментом і викладіть начинку, рівномірно розподіливши її по всій поверхні.
Тепер приготуйте тісто - відділіть білки від жовтків, розлийте їх в окремі миски. До білків додайте цукор - але не весь, залиште 1-2 ст. л. для жовтків. Збийте білки так, щоб утворилась пухка біла маса.
Збиті білки з цукром (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк)
Додайте до жовтків цукор і олію і збийте суміш до розчинення цукру. З’єднайте білки з жовтками і акуратно перемішайте суміш силіконовою лопаткою - білки не повинні впасти.
Після цього просійте борошно та поступово додавайте його до яєць, кожного разу ретельно і акуратно перемішуючи тісто. Викладіть тісто на яблука так, щоб закрити всю начинку.
Замісіть тісто для рулету (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк)
Розігрійте духовку до 180 градусів і випікайте пиріг 20-25 хвилин, але обов'язково пильнуйте, аби не перепекти десерт.
Після цього одразу витягніть пиріг, накрийте листом пергаменту та переверніть на робочу поверхню - деко або дощечку - так, щоб начинка була зверху. Швидко скрутіть рулет за допомогою пергаментного паперу - тісто еластичне, тож скручувати рулет досить легко.
Скрутіть рулет за допомогою пергаменту (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк)
Розріжте рулет на шматочки - і можна пригощатися.
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