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Ароматні пончики на сметані: неймовірно смачний і швидкий десерт

Середа 17 квітня 2024 08:00
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Ароматні пончики на сметані: неймовірно смачний і швидкий десерт Як готувати пончики на сметані (ілюстрація: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Пончики мають значну популярність в різних країнах - завдяки нескладному приготуванню та різномаїттю начинок. Ці пончики на сметані найбільше схожі до класичних, однак відрізняються простим рецептом - не потрібно чекати підняття тіста.

Про те, як приготувати пончики на сметані, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "ТІАНА готувати просто".

Що потрібно для пончиків на сметані

Для того, щоб приготувати цей смачний десерт, потрібні такі інгредієнти:

  • Борошно - 400 г
  • Яйце - 1 шт.
  • Цукор - 50 г
  • Сметана - 125 г
  • Олія - 70 мл
  • Розпушувач - 7 г
  • Сіль - дрібка
  • Ванілін - дрібка
  • Цукрова пудра - до смаку

Як готувати пончики на сметані

Розбийте до миски яйце, додайте цукор, сіль, і збийте суміш. Після цього додайте 70 мл олії та сметану - і знову перемішайте масу до однорідності. Просійте борошно, додайте його до яєчної суміші разом з розпушувачем і ваніліном.

Замішайте тісто, розкатайте пласт приблизно в 1,5 см завтовшки і виріжте за допомогою формочок майбутні пончики.

Ароматні пончики на сметані: неймовірно смачний і швидкий десерт

Виріжте майбутні пончики з пласта тіста (скриншот / ТІАНА готувати просто)

Налийте до глибокої пательні олії так, щоб пончики були повністю занурені у неї. Обсмажте їх до золотистої скоринки з двох сторін.

Ароматні пончики на сметані: неймовірно смачний і швидкий десерт

Обсмажте пончики на пательні (скриншот / ТІАНА готувати просто)

Після цього перекладіть на паперовий рушник, щоб прибрати зайве масло, присипте цукровою пудрою - і пончики готові.

Раніше ми розповідали про те, як приготувати чизкейки всього з трьох компонентів.

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