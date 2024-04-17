Ароматні пончики на сметані: неймовірно смачний і швидкий десерт
Пончики мають значну популярність в різних країнах - завдяки нескладному приготуванню та різномаїттю начинок. Ці пончики на сметані найбільше схожі до класичних, однак відрізняються простим рецептом - не потрібно чекати підняття тіста.
Про те, як приготувати пончики на сметані, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "ТІАНА готувати просто".
Що потрібно для пончиків на сметані
Для того, щоб приготувати цей смачний десерт, потрібні такі інгредієнти:
- Борошно - 400 г
- Яйце - 1 шт.
- Цукор - 50 г
- Сметана - 125 г
- Олія - 70 мл
- Розпушувач - 7 г
- Сіль - дрібка
- Ванілін - дрібка
- Цукрова пудра - до смаку
Як готувати пончики на сметані
Розбийте до миски яйце, додайте цукор, сіль, і збийте суміш. Після цього додайте 70 мл олії та сметану - і знову перемішайте масу до однорідності. Просійте борошно, додайте його до яєчної суміші разом з розпушувачем і ваніліном.
Замішайте тісто, розкатайте пласт приблизно в 1,5 см завтовшки і виріжте за допомогою формочок майбутні пончики.
Виріжте майбутні пончики з пласта тіста (скриншот / ТІАНА готувати просто)
Налийте до глибокої пательні олії так, щоб пончики були повністю занурені у неї. Обсмажте їх до золотистої скоринки з двох сторін.
Обсмажте пончики на пательні (скриншот / ТІАНА готувати просто)
Після цього перекладіть на паперовий рушник, щоб прибрати зайве масло, присипте цукровою пудрою - і пончики готові.
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