Ароматні пончики на сметані: неймовірно смачний і швидкий десерт

Пончики мають значну популярність в різних країнах - завдяки нескладному приготуванню та різномаїттю начинок. Ці пончики на сметані найбільше схожі до класичних, однак відрізняються простим рецептом - не потрібно чекати підняття тіста.

Про те, як приготувати пончики на сметані, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "ТІАНА готувати просто".

Що потрібно для пончиків на сметані

Для того, щоб приготувати цей смачний десерт, потрібні такі інгредієнти:

Борошно - 400 г

Яйце - 1 шт.

Цукор - 50 г

Сметана - 125 г

Олія - 70 мл

Розпушувач - 7 г

Сіль - дрібка

Ванілін - дрібка

Цукрова пудра - до смаку

Як готувати пончики на сметані

Розбийте до миски яйце, додайте цукор, сіль, і збийте суміш. Після цього додайте 70 мл олії та сметану - і знову перемішайте масу до однорідності. Просійте борошно, додайте його до яєчної суміші разом з розпушувачем і ваніліном.

Замішайте тісто, розкатайте пласт приблизно в 1,5 см завтовшки і виріжте за допомогою формочок майбутні пончики.

Виріжте майбутні пончики з пласта тіста (скриншот / ТІАНА готувати просто)

Налийте до глибокої пательні олії так, щоб пончики були повністю занурені у неї. Обсмажте їх до золотистої скоринки з двох сторін.

Обсмажте пончики на пательні (скриншот / ТІАНА готувати просто)

Після цього перекладіть на паперовий рушник, щоб прибрати зайве масло, присипте цукровою пудрою - і пончики готові.