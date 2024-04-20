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Чизкейк з йогурту без випічки: дуже простий рецепт ніжного десерту

Субота 20 квітня 2024 14:20
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Чизкейк з йогурту без випічки: дуже простий рецепт ніжного десерту Як готувати чизкейк з йогуртом (ілюстрація: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Напевно, сьогодні чизкейк - один з найбільш популярних десертів, вже, так би мовити, класичних. Чизкейк можна готувати з різноманітними начинками - з ягід, фруктів і навіть з деяких овочів. Однак рецепт чизкейка з йогуртом полегшить приготування, крім того, такий десерт має більш ніжну текстуру.

Про те, як приготувати смачний чизкейк без випікання, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram-сторінку кулінарної блогерки Анастасії Кістенової.

Що потрібно для чизкейка

Для того, щоб приготувати цей ніжний і смачний десерт, вам треба такі інгредієнти:

  • Печиво ("До кави") - 185 г (1 пачка)
  • Вершкове масло - 60 г
  • Йогурт - 700 г
  • Желатин - 15 г
  • Желе - 78 г
  • Вода кип'ячена - 530 мл
  • М'ята - декілька листочків
  • Форма для чизкейка

Як готувати чизкейк з йогурту

Подрібніть блендером печиво до стану крихти, розтопіть вершкове масло і перемішайте два інгредієнти в мисці. Розподіліть масу по дну форми, утрамбуйте, і поставте до холодильника на 15 хвилин.

Пересипте желатин до чашки або каструлі, додайте 130 мл кип'яченої води (пів чашки), зачекайте 10 хвилин і перемішайте на водяній бані (тримаючи чашку чи каструлю над паром від киплячої води).

Змішайте желатин з йогуртом і залийте суміш у форму другим шаром, після чого поставте в холодильник на 2 години до застигання.

Приготуйте желе - всипте суміш до миски, залийте 400 мл кип'яченої гарячої води і перемішайте до розчинення. Дайте желе трохи охолонути - і вилийте на застиглий йогурт тонким шаром.

Помістіть десерт в холодильник до застигання, після чого прикрасьте перед подачею митими листочками м'яти.

До речі, раніше ми розповідали про те, як готувати пончики на сметані.

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