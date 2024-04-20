ua en ru
Сб, 20 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Чизкейк из йогурта без выпечки: очень простой рецепт нежного десерта

Суббота 20 апреля 2024 14:20
UA EN RU
Чизкейк из йогурта без выпечки: очень простой рецепт нежного десерта Как готовить чизкейк с йогуртом (иллюстрация: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Наверное, сегодня чизкейк - один из самых популярных десертов, уже, так сказать, классических. Чизкейк можно готовить с разнообразными начинками - из ягод, фруктов и даже из некоторых овощей. Однако рецепт чизкейка с йогуртом облегчит приготовление, кроме того такой десерт имеет более нежную текстуру.

О том, как приготовить вкусный чизкейк без выпечки, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу кулинарной блоггерки Анастасии Кистеновой.

Что нужно для чизкейка

Для того чтобы приготовить этот нежный и вкусный десерт, вам нужны следующие ингредиенты:

  • Печенье ("К кофе") - 185 г (1 пачка)
  • Сливочное масло - 60 г
  • Йогурт - 700 г
  • Желатин - 15 г
  • Желе - 78 г
  • Вода кипяченая - 530 мл
  • Мята - несколько листочков
  • Форма для чизкейка

Как готовить чизкейк из йогурта

Размельчите блендером печенье до состояния крошки, растопите сливочное масло и перемешайте два ингредиента в миске. Распределите массу по дну формы, утрамбуйте и поставьте в холодильник на 15 минут.

Пересыпьте желатин в чашку или кастрюлю, добавьте 130 мл кипяченой воды (пол чашки), подождите 10 минут и перемешайте на водяной бане (держа чашку или кастрюлю над паром от кипящей воды).

Смешайте желатин с йогуртом и залейте смесь в форму вторым слоем, после чего поставьте в холодильник на 2 часа до застывания.

Приготовьте желе - всыпьте смесь в миску, залейте 400 мл кипяченой горячей воды и перемешайте до растворения. Дайте желе немного остыть - и вылейте на застывший йогурт тонким слоем.

Поместите десерт в холодильник до застывания, после чего украсьте перед подачей мытыми листочками мяты.

Кстати, раньше мы рассказывали о том, как готовить пончики на сметане.

Читайте также, как приготовить рулет с яблоками.

Читайте РБК-Украина в Google News
Рецепты Рацион
NEWS
Силы обороны атаковали электроподстанции и НПЗ в России, - источники
Силы обороны атаковали электроподстанции и НПЗ в России, - источники