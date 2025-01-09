Чизкейк у небі. Пасажирка літака приготувала десерт під час польоту: ось цей рецепт

Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на видання Metro .

Італійська кулінарна блогерка Федеріка Россі зібрала майже два мільйони переглядів в Instagram після того, як опублікувала відео, на якому вона готує чизкейк. Особливістю був той факт, що дівчина готувала десерт під час польоту Ryanair.

Крім цього, Федеріка не готувала заздалегідь коржі чи крем. Сидячи у своєму кріслі біля вікна, кулінарна інфлюенсерка опустила з крісла попереду столик-піднос, взяла всі необхідні інгредієнти і почала створювати свій кулінарний шедевр.

Італійська фудблогерка Федеріка Россі приготувала чизкейк в літаку (фото: instagram.com/foodfede_)

Звісно, чизкейк за класичним рецептом потрібно випікати, проте існують різноманітні лайфхаки для приготування "лінивого" десерту без випікання або заморожування. Ось, як Федеріці вдалося приготувати чизкейк в літаку:

Спершу дівчина подрібнила печиво в поліетиленовому пакеті, а потім пересипала крихту у форму для торта з бортиком

До печива Фредеріка додала розтоплене масло і рідкий мед, перемішала інгредієнти і розрівняла "корж" ложкою

Для кремової начинки фудблогерка використала вершковий сир - відкривши упаковку, дівчина висипала в сир цукор і ретельно перемішала масу

Потім Фредерика виклала сирну масу на бісквітну основу у формі і розрівняла ложкою поверхню десерту

Щоб зробити чизкейк смачнішим, на крем-сир Фредеріка намастила полуничний джем

Оскільки цей десерт не запікався та не охолоджувався, він має більш рідку консистенцію, аніж класичний десерт. Втім, це не робить його гіршим.

У той час як одні користувачі соцмережі назвали відео фудблогерки захопливим і креативним, інші поставили під сумнів, чи дійсно гігієнічно готувати чизкейк в літаку.

Адже, за словами екіпажу літака, оскільки столики використовуються для їжі, розваг, читання, та навіть відпочинку, попри прибирання вони можуть стати місцем скупчення бактерій і вірусів.

Деякі підписники Федеріки також висловили невдоволення тим, що вона не зважає на тих пасажирів літака, які можуть мати алергію на інгредієнти, використаних дівчиною.

Однак, за словами фудблогерки, вона прибрала до і після приготування, не залишила жодної крихти, а сам десерт з'їла торт з двома друзями, які сиділи поруч.

А за словами користувачів соцмереж, жодних проблем з іншими пасажирами не було. "Нарешті, хтось, з ким мені дійсно подобається сидіти поруч", - написав один з коментаторів.