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Будет жарко: синоптик порадовала прогнозом погоды

STYLERЖизнь    24.04.2019 - 11:38
Будет жарко: синоптик порадовала прогнозом погоды
Погода в Украине 25 апреля в Чистый четверг принесет потепление (фото: pixabay.com)

Погода в Украине в четверг будет рекордно теплой

Погода в Украине в Чистый четверг, 25 апреля, продолжит дарить настоящее весеннее тепло, а местами будет даже жарко, пишет Наталка Диденко в Facebook.

Сегодняшняя теплая погода, которая подарила украинцам один из самых приятных день за всю весну продолжит радовать. В частности кое-где на Западе воздух прогреется до рекордной отметки в +26 градусов.

Однако ночью все еще будет не достаточно комфортно - от +4 до +11 градусов, но тенденцию на весну уже не остановить.

Впрочем, по словам синоптика, в западных областях завтра возможны небольшие дожди, а на Правобережье - довольно сильный порывистый ветер.

Будет жарко: синоптик порадовала прогнозом погоды

Погода в Украине 25 апреля в Чистый четверг принесет потепление (фото: pixabay.com)

Температура по Украине будет колебаться в пределах +20... +26 градусов, однако на побережьях морей будет немного прохладнее - от +16 до +19 высшее нуля.

В Киеве 25 апреля обещает солнце и тепло, в течение дня +20... +23 градуса.

"Надевайте светлую одежду, берите на нос темные очки, погода будет благоприятствовать труду, прогулкам и пробуждению гражданских чувств", - пишет Диденко.

Будет жарко: синоптик порадовала прогнозом погоды

Погода в Украине 25 апреля в Чистый четверг принесет потепление (скрин: facebook.com/tala.didenko)

Ранее синоптик Наталка Диденко дала не слишком утешительный прогноз для украинцев на Пасху. В некоторых областях ожидается ухудшение погодных условий.

Напомним, украинцев предупредили о сильных магнитных бурях в конце апреля. Специалисты рекомендуют в эти дни не ввязываться в конфликты и отложить все важные дела и решения вопросов.

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