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Чистый унитаз за 10 минут: проверенные способы без лишних усилий

Воскресенье 09 марта 2025 18:57
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Чистый унитаз за 10 минут: проверенные способы без лишних усилий Как быстро почистить унитаз (фото: Freepik.com)
Автор: Феликс Коркин

Унитаз - один из важнейших сантехнических приборов в доме, но он нуждается в регулярном уходе. Используя правильные методы, вы не только быстро справитесь с грязью, но и продлите срок службы сантехники.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о лучших способах очистки унитаза от засоров, налета и неприятного запаха.

Как легко устранить засор унитаза в туалете

Если вода в унитазе сходит медленно или совсем застаивается, это означает, что образовался засор.

Один из самых простых методов - использование пищевой пленки. Обтяните унитаз несколькими слоями так, чтобы между пленкой и водой не оставалось воздуха. Затем резко нажмите на пленку - созданное давление поможет протолкнуть засор дальше по трубе.

Если проблема не исчезла, попробуйте народный метод: высыпьте в унитаз стакан пищевой соды и залейте ее горячим уксусом. Подождите 20-30 минут и смойте теплой водой.

Для более серьезных засоров используйте сантехнический трос - он поможет извлечь посторонние предметы. Также можно применить вантуз: заполните унитаз водой и резко нажмите несколько раз, чтобы создать гидравлический удар.

Избавляемся от неприятного запаха в туалете

Неприятный запах в туалете может возникать из-за старых отложений в сливе, бактерий или недостаточной вентиляции. Чтобы решить эту проблему, можно приготовить натуральный ароматизатор.
Смешайте:

  • 2 стакана пищевой соды,
  • 1/3 стакана лимонной кислоты,
  • 2 столовые ложки 3% перекиси водорода
  • несколько капель эфирных масел лимона и мяты.

Сформируйте небольшие шарики, высушите их и бросайте в унитаз перед смыванием.

Также можно налить немного уксуса в бачок унитаза - он устранит запахи и поможет уменьшить налет. Если запах идет из слива, вылейте в него стакан горячей воды с содой и уксусом, подождите 15 минут, а затем смойте.

Важно также регулярно чистить стоки специальными средствами, чтобы предотвратить накопление бактерий. Дополнительно можно использовать ароматизированные палочки или сухие травы, например, лаванду или эвкалипт.
Чистый унитаз за 10 минут: проверенные способы без лишних усилий Чистый унитаз очень важен для порядка дома (фото: Freepik.com)

Как убрать известковый налет и желтые пятна

Со временем на поверхности унитаза появляется известковый налет, а в местах соприкосновения воды с керамикой могут образовываться желтые пятна. Чтобы избавиться от этого, можно воспользоваться пемзой - смочите ее и аккуратно потрите загрязнения, избегая чрезмерного давления, чтобы не поцарапать покрытие.

Пищевая сода также пригодится: насыпьте ее на пятна, оставьте на несколько часов, а затем потрите губкой и смойте. Еще один эффективный метод - использование лимонной кислоты: растворите 2 столовые ложки в 0,5 л теплой воды, нанесите на загрязненные места, подождите 15 минут и смойте.

Если загрязнение старое, попробуйте залить унитаз на ночь раствором уксуса (1:1 с водой), а утром смойте и почистите щеткой. Также можно использовать зубную пасту - нанесите ее на поверхность, оставьте на час, затем потрите щеткой и смойте водой.

Для профилактики известкового налета установите в бачок специальные очищающие таблетки или просто добавляйте в воду лимонную кислоту раз в неделю.

Полезные советы для поддержания чистоты унитаза

Чтобы унитаз всегда оставался чистым и не требовал сложной чистки, придерживайтесь нескольких простых правил.

Во-первых, смывайте воду сразу после использования - это уменьшит оседание налета.

Во-вторых, минимум раз в неделю проводите легкую чистку с помощью соды или уксуса.

В-третьих, не выливайте в унитаз жир или остатки пищи - они способствуют образованию засоров.

Также следите за состоянием сливного бачка: если вода долго стекает или появился неприятный запах, нужно очистить его от отложений. Раз в месяц используйте средства для борьбы с бактериями, например, раствор перекиси водорода или специальные таблетки для бачка.

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При написании материала были использованы источники: издания и сайты Spruce, Apartment Therapy, Lifehacker.

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