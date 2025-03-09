Чистый унитаз за 10 минут: проверенные способы без лишних усилий

Унитаз - один из важнейших сантехнических приборов в доме, но он нуждается в регулярном уходе. Используя правильные методы, вы не только быстро справитесь с грязью, но и продлите срок службы сантехники.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о лучших способах очистки унитаза от засоров, налета и неприятного запаха.

Как легко устранить засор унитаза в туалете

Если вода в унитазе сходит медленно или совсем застаивается, это означает, что образовался засор.

Один из самых простых методов - использование пищевой пленки. Обтяните унитаз несколькими слоями так, чтобы между пленкой и водой не оставалось воздуха. Затем резко нажмите на пленку - созданное давление поможет протолкнуть засор дальше по трубе.

Если проблема не исчезла, попробуйте народный метод: высыпьте в унитаз стакан пищевой соды и залейте ее горячим уксусом. Подождите 20-30 минут и смойте теплой водой.

Для более серьезных засоров используйте сантехнический трос - он поможет извлечь посторонние предметы. Также можно применить вантуз: заполните унитаз водой и резко нажмите несколько раз, чтобы создать гидравлический удар.

Избавляемся от неприятного запаха в туалете

Неприятный запах в туалете может возникать из-за старых отложений в сливе, бактерий или недостаточной вентиляции. Чтобы решить эту проблему, можно приготовить натуральный ароматизатор.

Смешайте:

2 стакана пищевой соды ,

, 1/3 стакана лимонной кислоты ,

, 2 столовые ложки 3% перекиси водорода

несколько капель эфирных масел лимона и мяты.

Сформируйте небольшие шарики, высушите их и бросайте в унитаз перед смыванием.

Также можно налить немного уксуса в бачок унитаза - он устранит запахи и поможет уменьшить налет. Если запах идет из слива, вылейте в него стакан горячей воды с содой и уксусом, подождите 15 минут, а затем смойте.

Важно также регулярно чистить стоки специальными средствами, чтобы предотвратить накопление бактерий. Дополнительно можно использовать ароматизированные палочки или сухие травы, например, лаванду или эвкалипт.

Чистый унитаз очень важен для порядка дома (фото: Freepik.com)

Как убрать известковый налет и желтые пятна

Со временем на поверхности унитаза появляется известковый налет, а в местах соприкосновения воды с керамикой могут образовываться желтые пятна. Чтобы избавиться от этого, можно воспользоваться пемзой - смочите ее и аккуратно потрите загрязнения, избегая чрезмерного давления, чтобы не поцарапать покрытие.

Пищевая сода также пригодится: насыпьте ее на пятна, оставьте на несколько часов, а затем потрите губкой и смойте. Еще один эффективный метод - использование лимонной кислоты: растворите 2 столовые ложки в 0,5 л теплой воды, нанесите на загрязненные места, подождите 15 минут и смойте.

Если загрязнение старое, попробуйте залить унитаз на ночь раствором уксуса (1:1 с водой), а утром смойте и почистите щеткой. Также можно использовать зубную пасту - нанесите ее на поверхность, оставьте на час, затем потрите щеткой и смойте водой.

Для профилактики известкового налета установите в бачок специальные очищающие таблетки или просто добавляйте в воду лимонную кислоту раз в неделю.

Полезные советы для поддержания чистоты унитаза

Чтобы унитаз всегда оставался чистым и не требовал сложной чистки, придерживайтесь нескольких простых правил.

Во-первых, смывайте воду сразу после использования - это уменьшит оседание налета.

Во-вторых, минимум раз в неделю проводите легкую чистку с помощью соды или уксуса.

В-третьих, не выливайте в унитаз жир или остатки пищи - они способствуют образованию засоров.

Также следите за состоянием сливного бачка: если вода долго стекает или появился неприятный запах, нужно очистить его от отложений. Раз в месяц используйте средства для борьбы с бактериями, например, раствор перекиси водорода или специальные таблетки для бачка.

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