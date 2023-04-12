Чистий четвер 2023 року: що суворо заборонено робити цього дня

Що суворо заборонено робити у Чистий четвер

Чистий четвер припадає на найсуворіший тиждень Великого посту. Тому цього дня категорично не можна:

відзначати галасливі свята (одружуватися, вінчатися, справляти день народження);

лихословити і сваритися;

вживати алкоголь;

давати в борг і віддавати на якийсь час свої речі (може піти щастя і достаток).

Що потрібно робити у Чистий четвер

З Великого четверга стартує найактивніша фаза підготовки до Великодня. Православні починають фарбувати яйця, пекти паски.

Також у цей день починають прибирання вдома, в тому числі миють і ікони. Вважається, що обов'язково потрібно і самому викупатися, і одяг випрати. Краще купуватись до сходу сонця. Ранкова вода очищає та змиває неприємності.

Окрім того, у цей день можна вмиватися водою з таза, куди потрібно попередньо покласти срібну річ: ложку, прикрасу чи монету. Це допоможе зберегти здоров'я та красу.