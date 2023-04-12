Чистый четверг 2023 года: что строго запрещено делать в этот день

Что строго запрещено делать в Чистый четверг

Чистый четверг приходится на самую строгую неделю Великого поста. Потому в этот день категорически нельзя:

отмечать шумные праздники (жениться, венчаться, справлять день рождения);

злословить и сквернословить;

употреблять алкоголь;

давать в долг и отдавать на время свои вещи (может уйти счастье и достаток).

Что нужно делать в Чистый четверг

С Великого четверга стартует самая активная фаза подготовки к Пасхе. Православные начинают красить яйца, печь паски.

Также в этот день затевают уборку в дому, в том числе, моют и иконы. Считается, что обязательно нужно и самому искупаться, и одежду постирать. Лучше покупаться до восхода солнца. Утренняя вода очищает и смывает неприятности.

Кроме того, в этот день можно умыться водой из таза, куда нужно предварительно положить серебряную вещь: ложку, украшение или монету. Это поможет сохранить здоровье и красоту.