Чистий четвер 2023 року: що суворо заборонено робити цього дня

Чистий четвер - це один із найважливіших днів на Страсному тижні перед Великоднем. Цей день пов'язаний із Таємною вечерею – останнім вечором Ісуса перед розп'яттям на горі Голгофі. Свою назву "чистого" Великий четвер отримав через те, що Ісус омив ноги своїм учням, показавши приклад братньої любові та смирення перед своєю долею.

Що можна і не можна робити у Великий четвер, важливі обряди, традиції та прикмети – читайте далі у нашому матеріалі.

Що суворо заборонено робити у Чистий четвер

Чистий четвер припадає на найсуворіший тиждень Великого посту. Тому цього дня категорично не можна:

відзначати галасливі свята (одружуватися, вінчатися, справляти день народження);

лихословити і сваритися;

вживати алкоголь;

давати в борг і віддавати на якийсь час свої речі (може піти щастя і достаток).

Що потрібно робити у Чистий четвер

З Великого четверга стартує найактивніша фаза підготовки до Великодня. Православні починають фарбувати яйця, пекти паски.

Також у цей день починають прибирання вдома, в тому числі миють і ікони. Вважається, що обов'язково потрібно і самому викупатися, і одяг випрати. Краще купуватись до сходу сонця. Ранкова вода очищає та змиває неприємності.

Окрім того, у цей день можна вмиватися водою з таза, куди потрібно попередньо покласти срібну річ: ложку, прикрасу чи монету. Це допоможе зберегти здоров'я та красу.