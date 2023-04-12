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Чистый четверг 2023 года: что строго запрещено делать в этот день

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Среда 12 апреля 2023 16:55
Чистый четверг 2023 года: что строго запрещено делать в этот день Чистый четверг - 12 апреля (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

Чистый четверг - это один из важнейших дней на Страстной неделе перед Пасхой. Этот день связан с Тайной вечерей - последним вечером Иисуса перед распятием на горе Голгофе. Свое название "чистого" Великий четверг получил из-за того, что Иисус омыл ноги своим ученикам, явив пример братской любви и смирения перед своей судьбой.

Что можно и нельзя делать в Великий четверг, важные обряды, традиции и приметы - читайте далее в нашем материале.

Что строго запрещено делать в Чистый четверг

Чистый четверг приходится на самую строгую неделю Великого поста. Потому в этот день категорически нельзя:

  • отмечать шумные праздники (жениться, венчаться, справлять день рождения);

  • злословить и сквернословить;

  • употреблять алкоголь;

  • давать в долг и отдавать на время свои вещи (может уйти счастье и достаток).

Что нужно делать в Чистый четверг

С Великого четверга стартует самая активная фаза подготовки к Пасхе. Православные начинают красить яйца, печь паски.

Также в этот день затевают уборку в дому, в том числе, моют и иконы. Считается, что обязательно нужно и самому искупаться, и одежду постирать. Лучше покупаться до восхода солнца. Утренняя вода очищает и смывает неприятности.

Кроме того, в этот день можно умыться водой из таза, куда нужно предварительно положить серебряную вещь: ложку, украшение или монету. Это поможет сохранить здоровье и красоту.

Раньше мы писали, как испечь пасху Львовская баба.

Также узнайте о 7 досадных ошибках в готовке паски, которые испортят праздничную выпечку.

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