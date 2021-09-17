Чиновники в Николаеве "залатали" дыру в потолке государственным флагом Украины (фото)

Он опубликовал снимок, на котором можно увидеть, что государственный флаг Украины использовали для того, чтобы прикрыть дыру в потолке.

"Это фото сделано в одном из кабинетов Николаевской районной государственной администрации. Флагом закрыли дырку в потолке. Так и живем", - написал Деренюга.

Фото: facebook.com/derenuga

Пользователи сети были шокированы таким оригинальным дизайном от чиновников и отметили, что в этой администрации можно увидеть еще и не такое.

Какой-то заброшенный кабинет

Какой хозяин, такой и кабинет

Чтоб не плакать, я смеялась

Во время секса зеркало на потолке отвлекает, а флаг идеологически стимулирует

Администрации всегда были бедными

Также Деренюга разместил снимок туалетной двери, где висит объявление для женщин.

Фото: facebook.com/derenuga