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Чиновники в Николаеве "залатали" дыру в потолке государственным флагом Украины (фото)

Автор: Анна Шиканова

В Николаевской районной государственной администрации чиновники придумали оригинальный способ закрыть дыру в потолке в одном из кабинетов административного здания.

Фотографию этого "дизайна" разместил на своей странице в Facebook николаевский журналист Олег Деренюга.

Он опубликовал снимок, на котором можно увидеть, что государственный флаг Украины использовали для того, чтобы прикрыть дыру в потолке.

"Это фото сделано в одном из кабинетов Николаевской районной государственной администрации. Флагом закрыли дырку в потолке. Так и живем", - написал Деренюга.

Фото: facebook.com/derenuga

Пользователи сети были шокированы таким оригинальным дизайном от чиновников и отметили, что в этой администрации можно увидеть еще и не такое.

  • Какой-то заброшенный кабинет
  • Какой хозяин, такой и кабинет
  • Чтоб не плакать, я смеялась
  • Во время секса зеркало на потолке отвлекает, а флаг идеологически стимулирует
  • Администрации всегда были бедными

Также Деренюга разместил снимок туалетной двери, где висит объявление для женщин.

Фото: facebook.com/derenuga

Напомним, ранее мы сообщали о том, сколько чиновников в Украине провалили экзамен по украинскому языку. Все, кто не смог пройти этот экзамен – не смогут работать на государственных должностях.

А также мы рассказывали о том, что украинцу дали премию за исследование связи между ожирением чиновников и коррупцией в стране.

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флаг Украины