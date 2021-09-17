Чиновники в Миколаєві "залатали" дірку в стелі державним прапором України (фото)

Він опублікував знімок, на якому можна побачити, що державний прапор України використовували для того, щоб прикрити дірку в стелі.

"Це фото зроблено в одному з кабінетів Миколаївської районної державної адміністрації. Прапором закрили дірку в стелі. Так і живемо", - написав Деренюга.

Фото: facebook.com/derenuga

Користувачі мережі були шоковані таким оригінальним дизайном від чиновників і відзначили, що в цій адміністрації можна побачити ще й не таке.

Якийсь покинутий кабінет

Який господар, такий і кабінет

Щоб не плакати, я сміялася

Під час сексу дзеркало на стелі відволікає, а прапор ідеологічно стимулює

Адміністрації завжди були бідними

Також Деренюга розмістив знімок туалетних дверей, де висить оголошення для жінок.

Фото: facebook.com/derenuga