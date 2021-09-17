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Чиновники в Миколаєві "залатали" дірку в стелі державним прапором України (фото)

Автор: Анна Шиканова

У Миколаївській районній державній адміністрації чиновники придумали оригінальний спосіб закрити дірку в стелі в одному з кабінетів адміністративної будівлі.

Фотографію цього "дизайну" розмістив на своїй сторінці в Facebook миколаївський журналіст Олег Деренюга.

Він опублікував знімок, на якому можна побачити, що державний прапор України використовували для того, щоб прикрити дірку в стелі.

"Це фото зроблено в одному з кабінетів Миколаївської районної державної адміністрації. Прапором закрили дірку в стелі. Так і живемо", - написав Деренюга.

Фото: facebook.com/derenuga

Користувачі мережі були шоковані таким оригінальним дизайном від чиновників і відзначили, що в цій адміністрації можна побачити ще й не таке.

  • Якийсь покинутий кабінет
  • Який господар, такий і кабінет
  • Щоб не плакати, я сміялася
  • Під час сексу дзеркало на стелі відволікає, а прапор ідеологічно стимулює
  • Адміністрації завжди були бідними

Також Деренюга розмістив знімок туалетних дверей, де висить оголошення для жінок.

Фото: facebook.com/derenuga

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, скільки чиновників в Україні провалили іспит з української мови. Всі, хто не зміг пройти цей іспит – не зможуть працювати на державних посадах.

А також ми розповідали про те, що українцю дали премію за дослідження зв'язку між ожирінням чиновників і корупцією в країні.

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