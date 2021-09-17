Чиновники в Миколаєві "залатали" дірку в стелі державним прапором України (фото)

У Миколаївській районній державній адміністрації чиновники придумали оригінальний спосіб закрити дірку в стелі в одному з кабінетів адміністративної будівлі.
Фотографію цього "дизайну" розмістив на своїй сторінці в Facebook миколаївський журналіст Олег Деренюга.
Він опублікував знімок, на якому можна побачити, що державний прапор України використовували для того, щоб прикрити дірку в стелі.
"Це фото зроблено в одному з кабінетів Миколаївської районної державної адміністрації. Прапором закрили дірку в стелі. Так і живемо", - написав Деренюга.
Фото: facebook.com/derenuga
Користувачі мережі були шоковані таким оригінальним дизайном від чиновників і відзначили, що в цій адміністрації можна побачити ще й не таке.
Також Деренюга розмістив знімок туалетних дверей, де висить оголошення для жінок.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, скільки чиновників в Україні провалили іспит з української мови. Всі, хто не зміг пройти цей іспит – не зможуть працювати на державних посадах.
А також ми розповідали про те, що українцю дали премію за дослідження зв'язку між ожирінням чиновників і корупцією в країні.