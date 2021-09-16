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Не сдал - нет должности: экзамен по украинскому языку провалили 15% чиновников

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Четверг 16 сентября 2021 22:42
Не сдал - нет должности: экзамен по украинскому языку провалили 15% чиновников Фото: в Украине проводят экзамен на уровень знания украинского для будущих чиновников (freepik.com)
Автор: Владимир Костырин

В Украине подвели итоги первых двух месяцев проведения экзамена на уровень владения государственным языком, который проводили среди чиновников, претендующих на госдолжности.

Об этом 16 сентября передали в пресс-службе Национальной комиссии по стандартам государственного языка.

Глава Нацкомиссии Орыся Демская обратила внимание, что экзамен на владение украинским языков претерпел трансформации, в результате чего его продолжительность сократилась с двух часов до 30 минут.

Это позволило значительно увеличить пропускную способность экзамена до более 16 тысяч человек в месяц.

Итого, по состоянию на сегодня, Комиссия выдала 22 265 сертификатов.

Все они есть в открытом доступе на их сайте Нацкомиссии, и любой может по фамилии найти соответствующий сертификат в Реестре государственных сертификатов.

По результатам проверки выяснилось, что около 15% госчиновников не сдали экзамен по украинскому языку.

Как прокомментировала ситуацию Демская в эфире канала "Украина 24", это нормальный результат для страны, которая "является переходной от одной языковой модели к другой, общения на уровне государства и страны".

"Я считаю, что чиновники справились, потому что из всех тех, кто сдавал экзамен, несдача составляет в среднем примерно 15%", - поделилась впечатлениями глава Нацкомиссии.

Она также рассказала, что специальной предельной нормы несдачи экзаменов никто не устанавливал.

"Если человек не сдал экзамен, он просто не назначается на должность, и все. И таким образом экзамен становится тем механизмом, который устанавливает, что то или иное лицо из-за неумения нормально коммуницировать не может выполнять функции государственной службы", - сказала Демская.

Напомним, 16 июля вступили в силу новые статьи "языкового закона", который предусматривает, что госслужащих будут проверять на знание государственного языка перед поступлением на госслужбу. Для этого нужно получить специальный сертификат в результате экзамена.

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