Украинцу дали премию за исследование связи между ожирением чиновников и коррупцией в стране
Игнобелевскую премию 2021 года получил профессор французской школы бизнеса Монпелье Павел Блавацкий за открытие о корреляции между уровнем ожирения у политика и уровнем коррупции в стране.
Об этом сообщается на сайте премии.
Как известно, Игнобелевскую премию ежегодно вручают ученым за достижения, "которые сначала вызывают смех, а затем размышления".
The Times пишет, что Блавацкий просматривая фотографии министров из бывших советских республик и используя алгоритм для расчета индекса массы их тела, обнаружил корреляцию между избыточным весом политиков и местом страны в индексе восприятия коррупции Transparency International.
Что известно о профессоре
Блавацкий к работе в школе бизнеса Монпелье преподавал экономику в Школе менеджмента и управления Университета Мердока (Австралия) и работал профессором экспериментальной экономики в Институте государственных финансов Университета Инсбрука (Австрия).
Кроме того, он был доцентом в Институте эмпирических исследований экономики Цюрихского университета (Швейцария). Также он защитил докторскую диссертацию по экономике в Карлов университета в Праге и степень магистра по экономике в Кембриджском университете.
На его странице в Facebook пишет, что он вырос во Львове и ранее также учился во Львовском национальном университете им. Ивана Франка.
Детали премии
Шнобелевская, или Игнобелевская премия - это пародия на Нобелевскую премию, которая ежегодно вручается в Гарвардском университете. Десять Игнобелевских премий вручаются в начале октября (то есть, в, то время, когда называются лауреаты Нобелевской премии).
В некоторых публикациях Игнобелевская премия расценивается положительно. Обозреватели обращают внимание на то, что, хотя Игнобелевская премия является завуалированной критикой Нобелевской премии и тривиальных и ненужных исследований, история показывает, что тривиальные исследования порой приводят к важным открытиям.
Ранее мы сообщали, что трое украинских учителей стали лауреатами премии Global Teacher Award 2021.
Также мы писали, что назван лауреат премии Довженко.