Чим замінити пилосос у квартирі: потрібен всього віник та пакет

Як замінити пилосос віником?

На щастя, і завдяки простому хитромудрому трюку, ви можете полегшити собі це завдання.

Грудки пилу, а також різні волоски зрештою безповоротно застряють у щетині віника, роблячи завдання ще більш стомлюючим.

Але якщо ви накриєте щетину поліетиленовим пакетом, це дуже допоможе в цій проблемі.

Таким чином, пил і волосся більше не будуть накопичуватися на щетині мітли, і ви зможете видалити їх, не забруднюючи рук.

Як правильно мити підлогу залежно від її покриття?



Миття підлоги - це завдання, яке ви повинні виконувати з обережністю та ретельністю. Не дарма існують різні види покриттів, кожне зі своєю специфікою і потребує особливої уваги.

Миття підлоги з ПВХ

В цьому випадку вам знадобиться швабра з мікрофібри, змочена в розчині оцту та води. Харчова сода також є гарним засобом для миття підлоги. Крім того, не рекомендується використовувати для цього типу поверхні продукти, які вважаються надто активними, такі як чорне мило або відбілювач.

Миття паркету

Цей тип покриття чутливий до води, через те, що ця рідина може швидко просочитися між дошками, що призведе до його псування. Тому необхідно добре віджати швабру перед миттям підлоги та висушити її ганчіркою, щоб закінчити.