Чим замінити кондиціонер для білизни: 6 способів зробити тканину м'якою

Хімічні речовини в магазинних кондиціонерах для білизни покривають волокна тканини тонким масним шаром, щоб зробити одяг м'якшим на дотик і зменшити статичну електрику, яка утворюється в автоматичній сушильній машині. Однак такий засіб можна замінити саморобним, використовуючи досить прості продукти.

Про те, чим можна замінити кондиціонер для одягу, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Використати оцет

Оцет видаляє мильний наліт з одягу, а також допомагає пом'якшити жорстку воду, яка також впливає на якість прання.

Все, що потрібно для такого засобу - додати від 0,5 до 1 склянки білого дистильованого оцту в відсік пральної машини під час ополіскування або залити розчин безпосередньо в барабан під час заповнення пральної машини.

Для того, щоб надати такому "кондиціонеру" для тканини аромату (який залишиться на одязі), можна додати улюблену ефірну олію.

Хоча зазначають, що можна додати до 25 крапель, не варто використовувати багато рідини, щоб не залишити плям або слідів.

Використати соду з оцтом

Цей домашній кондиціонер для білизни може допомогти розв'язати проблему жорсткої води. Сода регулює рівень pH, не даючи їй стати занадто кислою або занадто лужною, а також усуває мінеральні відкладення.

Водночас оцет допомагає видалити залишки прального засобу з волокон тканини, роблячи одяг м'яким.

Щоб зробити цей домашній кондиціонер, слід змішати 1 склянку харчової соди з 2 склянками гарячої води. Хоча сода може не розчинитися, вона повинна бути повністю замочена.

Після цього потрібно повільно додати до суміші 250 мл білого дистильованого оцту та перемішати складники до розчинення соди.

Оцет вступить у реакцію з содою, спричиняючи хімічну реакцію з шипінням. Для ароматизації можна додати декілька крапель ефірної олії.

Готовий кондиціонер необхідно влити під час циклу полоскання - не більше 60 мл. Проте додавати кондиціонер перед початком основного циклу прання не рекомендують.

Використати кондиціонер для волосся

Кондиціонер для волосся покриває волосся спеціальними речовинами, завдяки чому воно стає м'якшим - так само працює кондиціонер для білизни.

При створенні цього домашнього пом'якшувача для одягу необхідно використовувати той кондиціонер для волосся, який не містить барвників.

Щоб зробити засіб для пом'якшення тканини, потрібно змішати 1,5 склянки теплої води, 0,75 склянки оцту і 0,5 склянки кондиціонера для волосся. Ретельно перемішайте суміш і додайте 1-2 ст. л. засобу під час циклу ополіскування.

Використати гліцерин

Рослинний гліцерин іноді додають до мийних засобів - наприклад, до мила для рук або гелів для душу. Втім, цю речовину можна використовувати і для пом'якшення білизни.

Для об'ємних речей радять влити 1 ст. л. рослинного гліцерину в барабан пральної машини перед початком циклу прання.

Легкий одяг можна замочити на 30 хвилин в тазі з теплою водою і гліцерином, використовуючи 1 ч. л. речовини на 1 л води.

Також вказують, що можна налити 1 ст. л. гліцерину безпосередньо у відсік для пом'якшувача тканини пральної машини.

Використати мильні горіхи

Мильні горіхи, які використовуються для шампунів, іноді використовують й для прання - речовина, що виділяється горіхами, діє як природний пом'якшувач.

Щоб зробити одяг м'яким цим способом, слід помістити 4-5 мильних горіхів у бавовняний мішечок та покласти його разом з білизною в барабан пральної машини.

Потрібно запустити звичайний цикл прання, після закінчення якого необхідно прибрати мішечок з горіхами.

Використати морську сіль з содою

З морської солі можна зробити "кристали", які діятимуть як кондиціонер для тканини, пом'якшуючи одяг. Для цього в 2 чашки морської солі спочатку радять влити трохи ефірної олії.

Після того, як олія повністю поглинеться сіллю, до засобу треба додати 0,5 чашки харчової соди. Такі кристали рекомендують додавати під час циклу полоскання, всипаючи 2-3 ст. л. солі в барабан пральної машини.