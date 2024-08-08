Чем заменить кондиционер для белья: 6 способов сделать ткань мягкой

Химические вещества в магазинных кондиционерах для белья покрывают волокна ткани тонким масляным слоем, чтобы сделать одежду более мягкой на ощупь и уменьшить статическое электричество, которое образуется в автоматической сушильной машине. Однако такое средство можно заменить самодельным, используя достаточно простые продукты.

О том, чем можно заменить кондиционер для одежды, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Использовать уксус

Уксус удаляет мыльный налет с одежды, помогает смягчить жесткую воду, которая также влияет на качество стирки.

Все, что нужно для такого средства - добавить от 0,5 до 1 стакана белого дистиллированного уксуса в отсек стиральной машины во время ополаскивания или залить раствор непосредственно в барабан при заполнении стиральной машины.

Для того чтобы дать такому "кондиционеру" для ткани аромат (который останется на одежде), можно добавить любимое эфирное масло.

Хотя отмечают, что можно добавить до 25 капель, не следует использовать много жидкости, чтобы не оставить пятен или следов.

Использовать соду с уксусом

Этот домашний бельевой кондиционер может помочь решить проблему жесткой воды. Сода регулирует уровень pH, не давая ей стать слишком кислой или щелочной, а также устраняет минеральные отложения.

В то же время уксус помогает удалить остатки стирального средства с волокон ткани, делая одежду мягкой.

Чтобы сделать этот кондиционер, следует смешать 1 стакан пищевой соды с 2 стаканами горячей воды. Хотя сода может не раствориться, она должна быть полностью замочена.

После этого нужно медленно добавить в смесь 250 мл белого дистиллированного уксуса и перемешать составляющие до растворения соды.

Уксус вступит в реакцию с содой, вызывая химическую реакцию с шипением. Для ароматизации можно добавить несколько капель эфирного масла.

Готовый кондиционер необходимо влить во время цикла полоскания - не более 60 мл. Однако добавлять кондиционер перед началом основного цикла стирки не рекомендуется.

Использовать кондиционер для волос

Кондиционер для волос покрывает волосы специальными веществами, благодаря чему они становятся более мягкими - так же работает кондиционер для белья.

При создании этого домашнего смягчителя для одежды необходимо использовать тот кондиционер для волос, который не содержит красителей.

Чтобы сделать средство смягчения ткани, нужно смешать 1,5 стакана теплой воды, 0,75 стакана уксуса и 0,5 стакана кондиционера для волос. Тщательно перемешайте смесь и добавьте 1-2 ст. л. средства во время цикла ополаскивания.

Использовать глицерин

Растительный глицерин иногда добавляют к моющим средствам - например, в мыло для рук или гели для душа. Впрочем, это вещество можно использовать и для смягчения белья.

Для объемных вещей советуют влить 1 ст. л. растительного глицерина в барабан стиральной машины перед началом цикла стирки.

Легкую одежду можно замочить на 30 минут в тазу с теплой водой и глицерином, используя 1 ч. л. вещества на 1 л воды.

Также указывают, что можно налить 1 ст. л. глицерина непосредственно в отсек для смягчителя ткани стиральной машины.

Использовать мыльные орехи

Мыльные орехи, используемые для шампуней, иногда используют и для стирки - вещество, выделяемое орехами, действует как естественный смягчитель.

Чтобы сделать одежду мягкой этим способом, следует поместить 4-5 мыльных орехов в хлопчатобумажный мешочек и положить его вместе с бельем в барабан стиральной машины.

Нужно запустить обычный цикл стирки, по окончании которого необходимо убрать мешочек с орехами.

Использовать морскую соль с содой

Из морской соли можно сделать "кристаллы", которые будут действовать как кондиционер для ткани, смягчая одежду. Для этого в 2 чашки морской соли сначала советуют влить немного эфирного масла.

После того как масло полностью поглотится солью, в средство нужно добавить 0,5 чашки пищевой соды. Такие кристаллы советуют добавлять во время цикла полоскания, всыпая 2-3 ст. л. соли в барабан стиральной машины.