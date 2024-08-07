Більше шкоди, аніж користі: 6 речей, з якими не варто використовувати пом'якшувач для тканин

Як і пральний порошок, пом'якшувач (або кондиціонер) для білизни є основним засобом для догляду за речами, який допомагає підтримувати одяг в ідеальному стані. Проте іноді при неправильному використанні кондиціонери та пом'якшувачі можуть завдати шкоди певним тканинам.

Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Martha Stewart .

Як працює кондиціонер для тканини

Кондиціонер для білизни покриває тканину, розгладжує волокна і робить її м'якшою, залишаючи після себе легке покриття, яке можна відчути на дотик.

Продукт створює захисний шар на певних тканинах, який не тільки залишає ваш одяг ароматним, але й зменшує тертя між волокнами.

Коли не варто використовувати пом'якшувач для тканини

Хоча є велика спокуса тягнутися до кондиціонера для білизни щоразу, коли ви завантажуєте одяг в пральну машину, краще спочатку перевірте, який тип одягу ви чистите.

Вовна та делікатні натуральні тканини

Якщо ви використовуєте кондиціонер для білизни під час прання або сушіння делікатних вовняних речей, можливо, варто відмовитися від цієї звички.

Ворс у таких матеріалах, як вовна, кашемір і мохер, надає їм легкості та пухнастості, але якщо їх мити з кондиціонерами, вони можуть втратити свою текстуру і гірше триматимуть тепло.

Пуховики та ковдри з наповнювачем

Оскільки пом'якшувач для тканини створює воскову плівку, його небезпечно використовувати для пухових або пір'яних виробів, таких як ковдри, куртки та пальто.

Пухові та пір'яні вироби повинні мати крихітні повітряні проміжки між пір'ям, а використання кондиціонера покриває пір'я і сплющує його. Як у випадку з вовною, такі речі краще прати з чимось, що легко вимивається.

Купальники

Зазвичай виготовлені з еластичних синтетичних матеріалів, купальники ніколи не можна прати з кондиціонером для білизни.

Купальники з таких тканин, як спандекс, лайкра, еластан, нейлон і поліестер, не поглинають багато води і, отже, швидко сохнуть.

Прання купальників з кондиціонером для білизни може призвести до того, що вони вбиратимуть більше вологи, що може сповільнити процес висихання і залишити неприємний запах.

Спортивний одяг

Хоча може виникнути спокуса випрати або висушити тренувальний одяг з кондиціонером, цього робити не рекомендують. Якщо речі виготовлені з тканини, що вбирає вологу, це може принести більше шкоди, ніж користі.

Покриття, яке залишає кондиціонер для білизни, може зменшити властивості цих тканин.

Кращим варіантом є використання ензимного мийного засобу або безпечного для кольору відбілювача, щоб видалити будь-які олії та зробити тканину якомога м'якшою, не погіршуючи при цьому властивості волокна.

Рушники

Хоча пом'якшувач для тканини може зробити рушники неймовірно м'якими і приємними на дотик, ця речовина може призвести до того, що вони втратять свою ефективність.

Більшість кондиціонерів можуть накопичуватися у волокнах рушників і з часом зменшувати їхню поглинальну здатність. Тож це може призвести до того, що рушники доведеться прати частіше, що призведе до руйнування волокон тканини і, як наслідок, до зносу.

Мікрофібра

Мікрофібра входить до складу багатьох поширених предметів домашнього вжитку, таких як подушки та ковдри, а також може бути елементом матеріалу тканин.

Подібно до рушників, кондиціонер для білизни може накопичуватися на тканині з мікрофібри і створювати воскоподібний наліт. З часом це руйнує тканину і призводить до її пошкодження.