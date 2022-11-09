Чим замінити дорогі продукти, але не погіршити харчування. Відповідь нутриціолога

Чим замінити дороге м'ясо та рибу?

Експерт вважає, що ці важливі білкові є цілком замінними без втрати всіх корисних речовин. Абсолютно будь-який вид м'яса можна замінити субпродуктами. Вони містять ті самі мікроелементи, а часто навіть набагато більше.

Наприклад, куряча печінка має фосфор, магній, цинк, натрій, кальцій, а ще вітаміни групи B, D, Е, К та аскорбінову кислоту. Куряче філе також містить ці мікроелементи, однак у меншій кількості, ніж відповідний субпродукт.

Якщо мова про дорогу червону рибу, то її бюджетним відповідником може стати скумбрія або оселедець. А от хек, тилапія або мінтай зможуть замінити сібас або дорадо.⁣⁣⠀

Червону рибу можна замінити скумбрією (фото: Freepik)

Чим замінити каші?

Дієтологи часто рекомендують вживати такі крупи як дикий рис, амарант, кіноа. Безперечно вони мають свою користь, проте не є єдиною інстанцією. До речі, українську гречку зараз теж починають відносити до дорогих круп через її подорожчання.

Отож замінити ці каші можна більш бюджетним пшоном, ячневою крупою, пшеничною та будь-якою доступною для вас. Адже всі вони містять приблизно один набір мікроелементів. Звертайте також увагу на бобові.

Не нівелюйте поживність бобових (фото: Freepik)

Чим замінити овочі?

Ви можете здивуватися тому, що овочі варто заміняти. Проте взимку вони стають в рази дорожчими та не мають багато користі через те, що вирощенні не в сезон. Зверніть увагу на локальні зимові заготовки. Так, мова про консервацію.

Але краще споживати квашені капусту, моркву, помідори та огірки. Вони багаті на вітаміни, в той час, як солені овочі позбавлені такої користі.

Популярний батат цілком можна замінити картоплею. Насіння чіа замінюйте на звичний для України льон. Що стосується авокадо, то його користь полягає у великій кількості жирів. Тому замінити можуть будь-які продукти з аналогічними жирами.

Взимку свіжі овочі можуть підскочити в ціні (фото: Freepik)

Не забувайте, що в поширенні якогось продукту не останню роль відіграє маркетинг. Тому не ведіться на хитрощі виробників, а робіть вибір самостійно з усіма "за" та "проти".