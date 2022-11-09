Чем заменить дорогостоящие продукты, но не ухудшить питание. Ответ нутрициолога

Существует стереотип, что правильное здоровое питание - это дорого. И действительно, есть продукты, цены на которые заметно "кусаются". Однако им можно найти заменители, которые будут ничем не хуже.
Таким образом вы и в качестве питания не потеряете, и семейный бюджет сэкономите.
Как правильно заменить дорогие продукты на своей странице в Instagram рассказывает нутрициолог Ольга Дорош.
Эксперт считает, что эти важные белковые вполне заменимы без потери всех полезных веществ. Совершенно любой вид мяса можно заменить субпродуктами. Они содержат те же микроэлементы, а часто даже гораздо больше.
Например, куриная печень содержит фосфор, магний, цинк, натрий, кальций, а также витамины группы B, D, Е, К и аскорбиновую кислоту. Куриное филе также содержит эти микроэлементы, однако в меньшем количестве, чем соответствующий субпродукт.
Если речь идет о дорогой красной рыбе, то ее бюджетным соответствием может стать скумбрия или сельдь. А вот хек, тилапия или минтай смогут заменить сибас или дорадо.
Красную рыбу можно заменить скумбрией (фото: Freepik)
Диетологи часто рекомендуют употреблять такие крупы как дикий рис, амарант, киноа. Безусловно, они имеют свою пользу, однако не являются единственной инстанцией. Кстати, украинскую гречку сейчас тоже начинают относить к дорогим крупам из-за ее подорожания.
Поэтому заменить эти каши можно более бюджетным пшеном, ячневой крупой, пшеничной и любой доступной для вас. Ведь все они содержат примерно один набор микроэлементов. Обращайте внимание на бобовые.
Не нивелируйте питательность бобовых (фото: Freepik)
Вы можете удивиться тому, что овощи следует заменять. Однако зимой они становятся в разы дороже и не имеют много пользы из-за того, что выращенные не в сезон. Обратите внимание на местные зимние заготовки. Да, речь о консервации.
Но лучше потреблять квашеную капусту, морковь, помидоры и огурцы. Они богаты витаминами, в то время как соленые овощи лишены такой пользы.
Популярный батат вполне можно заменить картофелем. Семена чиа заменяйте на привычный для Украины лен. Что касается авокадо, то его польза состоит в большом количестве жиров. Поэтому могут заменить любые продукты с аналогичными жирами.
Зимой свежие овощи могут подскочить в цене (фото: Freepik)
Не забывайте, что в распространении какого-либо продукта не последнюю роль играет маркетинг. Поэтому не ведитесь на уловки производителей, а делайте выбор самостоятельно со всеми "за" и "против".
Раньше мы рассказывали, как хранить продукты без холодильника длительное время.
Читайте также, какие продукты все считают диетическими, хотя это действительно не так.