Чим захоплюються монархи: 7 королівських хобі

Королівські родини по всьому світу не тільки виконують офіційні обов'язки, але й активно розвивають захоплення, які значно впливають на їхній публічний імідж. Ці хобі допомагають монархам створити більш доступний образ і зв'язати себе з народом.

Королівська родина Брунею: коні

Султан Хассанал Болкіах відомий своєю любов'ю до верхової їзди та кінних перегонів, що стали традиційними видами спорту в королівській родині. Він бере участь у національних кінних турнірах та підтримує розвиток кінного спорту, що робить його ближчим до своїх підданих, які поділяють це захоплення.

Султан також фінансує розвиток інфраструктури для верхової їзди, що сприяє популяризації цього спорту серед молоді в Брунеї. Крім цього, він організовує спеціальні заходи, де публіка може спостерігати за кінними змаганнями, що додає позитиву до його образу як лідера.

Британська королівська родина: мистецтво і спорт

Принц Вільям та Кейт Міддлтон відомі своєю пристрастю до спорту, що відображає їхнє прагнення до здорового способу життя.

Принц Вільям активно підтримує англійський футбол і є президентом Футбольної асоціації Англії, беручи участь у розвитку молодіжного спорту та підвищенні обізнаності про психічне здоров'я в спорті.

Кейт захоплюється фотографією, і деякі знімки її дітей використовуються для офіційних королівських публікацій, що допомагає підкреслити її творчий талант. Вона також підтримує мистецькі ініціативи та благодійні програми, спрямовані на емоційний розвиток дітей через мистецтво.

Кейт Мідлтон на чемпіонаті світу з регбі у Франції, 2023 рік (фото: Getty Images)

Королівська родина Японії: традиції та садівництво

Імператор Нарухіто і його родина глибоко шанують традиції японського садівництва, створюючи та доглядаючи сади у класичному стилі. Імператор проводить час у саду не тільки з естетичних міркувань, але й для підтримки давніх японських ритуалів, пов’язаних з природою.

Так, сади Імператорського палацу є популярними для відвідувачів, адже зберігають традиційні японські ландшафтні стилі, що втілюють гармонію людини з природою. Також члени родини організовують події, присвячені екологічній освіті, з метою популяризації свідомого ставлення до довкілля.

Королівська родина Бельгії: благодійність та гастрономія

Король Філіп та королева Матильда займаються благодійністю, зосереджуючи зусилля на сферах охорони здоров'я, освіти та соціальної підтримки.

Матильда, відома кулінарними навичками, організовує заходи, де відомі шеф-кухарі готують страви для збору коштів на благодійні цілі. Її гастрономічні інтереси також сприяють популяризації бельгійської кухні та національних традиційних рецептів.

Крім цього, королева підтримує молодих кухарів через конкурси кулінарного мистецтва, стимулюючи розвиток гастрономічної культури країни.

Королева Бельгії Матильда (фото: Вікіпедія)

Королівська родина Таїланду: музика та культура

Король Рама X є шанувальником музики, що допомагає йому підтримувати зв'язок із культурною спадщиною Таїланду. Він володіє кількома традиційними музичними інструментами, зокрема ксилофоном ранат, який часто використовується у тайських ритуалах та церемоніях.

Король підтримує культурні ініціативи, зокрема фінансує музичні та культурні події, де представлені народні танці, оркестри та театральні вистави. Участь короля у таких заходах зміцнює його позицію як духовного лідера країни, що сприяє зміцненню його авторитету серед населення.

Норвезька королівська родина: спортивні досягнення та природа

Принцеса Мете-Маріт та принц Хокон активно займаються різними видами спорту, зокрема зимовими, що особливо популярні в Норвегії. Лижні перегони, катання на ковзанах і туризм на відкритому повітрі відображають їхню прив'язаність до природи та здорового способу життя, що резонує з національними традиціями.

Щороку вони беруть участь у національних змаганнях, заохочуючи молодь до активного життя та спорту. Їхні спортивні захоплення також включають підтримку екологічних ініціатив, спрямованих на збереження природного середовища Норвегії.

Принцеса Мете-Маріт та принц Хокон (фото: Вікіпедія)

Королівська родина Швеції: благодійність та екологія

Принцеса Вікторія активно бере участь у благодійних і екологічних проєктах, зокрема пов’язаних із захистом навколишнього середовища. Її захоплення природою включає організацію еко-заходів та просування ініціатив зі збереження біорізноманіття.

Вона регулярно відвідує національні парки та природні заповідники, де зустрічається з науковцями та екологами для обговорення нових стратегій захисту екосистем. Принцеса також підтримує освітні програми, спрямовані на підвищення екологічної свідомості серед дітей і молоді.