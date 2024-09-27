6 найрозкішніших і найдорожчих весіль в історії

Весілля знаменитостей завжди привертають увагу своїм масштабом, розкішшю та неймовірними витратами. В історії є кілька шлюбних церемоній, які запам’яталися не лише вражаючими сумами, але й унікальними подіями та зірковими гостями. Кожне з цих весіль було не просто особистим святом, а грандіозним шоу, яке обговорювали у всьому світі.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на видання Prestige розповідає про шість найрозкішніших та найдорожчих весіль, які увійшли в історію.

Весілля Майкла Джордана та Іветт Прієто

Майкл Джордан, легендарний баскетболіст і власник команди "Шарлотт Бобкетс", одружився з кубинською моделлю Іветт Прієто 27 квітня 2013 року. Їхні стосунки розпочалися у нічному клубі в Маямі в 2008 році, а заручини відбулися на Різдво 2011-го.

Весілля стало розкішним заходом із витратами, що сягнули 10 мільйонів доларів. Урочистості відбулися у величних локаціях та включали виступи відомих артистів.

Церемонія пройшла у єпископальній церкві Bethesda-by-the-Sea, а святкування - у закритому гольф-клубі Bear’s Club, спроектованому Джеком Ніклаусом. Серед 300 гостей були зірки спорту, як Скотті Піппен та Тайгер Вудс, що підкреслювало велич події.

Майкл Джордан та Іветт Прієто (фото: china.cn)

Весілля Кім Кардаш’ян та Каньє Веста

24 травня 2014 року реаліті-зірка Кім Кардаш’ян та репер Каньє Вест відсвяткували одне з найгучніших весіль свого часу. Витрати на подію сягнули 30 мільйонів доларів, включаючи урочистості в різних містах.

Перші заходи відбулися у Парижі, де влаштували вечерю у Палаці Версаль, а головна церемонія - у середньовічній фортеці Forte di Belvedere у Флоренції, Італія.

Під час весільної ходи італійський тенор Андреа Бочеллі співав наживо. Серед 600 гостей були зірки світового масштабу, як Джон Ледженд і дизайнер Альбер Ельбаз.

Кім Кардаш’ян та Каньє Вест у літаку (фото: скриншот youtube.com/@Vogue)

Королівське весілля принца Вільяма та Кейт Міддлтон

29 квітня 2011 року принц Вільям, спадкоємець британського престолу, одружився з Кейт Міддлтон. Їхнє весілля, вартістю 34 мільйони доларів, стало подією світового масштабу. Церемонія пройшла у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, де раніше одружувалися багато представників королівської родини.

Після цього на балконі Букінгемського палацу пара зробила традиційну появу та поділилася публічним поцілунком. У списку гостей були світові лідери та знаменитості, серед яких Девід Бекхем та Елтон Джон.

Принц Вільям та Кейт Міддлтон (фото: Вікіпедія)

Весілля принца Чарльза та леді Діани Спенсер

Весілля принца Чарльза і леді Діани Спенсер 29 липня 1981 року стало однією з найбільш гучних подій у ХХ столітті. Витрати на весілля тоді сягнули 48 мільйонів доларів, що сьогодні еквівалентно приблизно 156 мільйонам доларів.

Церемонія відбулася у Соборі Святого Павла, який міг вмістити 3500 гостей. Подію транслювали на весь світ, і її подивилися близько 750 мільйонів людей. Присутніми були члени королівських родин та відомі політичні діячі, що зробило це весілля не тільки особистою подією, але й світовим заходом.

Весілля принца Чарльза та леді Діани Спенсер (фото: Elle.ua)

Весілля шейха Мохаммеда бін Заїда Аль Нахьяна

Шейх Мохаммед бін Заїд Аль Нахьян, спадкоємний принц Абу-Дабі, провів своє весілля у 1981 році, і це було одним з найдорожчих весіль в історії. Його вартість оцінюють у 100 мільйонів доларів, і святкування тривало цілий місяць.

Головна церемонія відбулася в палаці Каср Аль-Мушріф у Абу-Дабі. Весілля супроводжувалося традиційними еміратськими ритуалами, банкетами та феєрверками. Серед гостей були члени королівських родин, політики та бізнесмени з усього світу.

Шейх Мохаммед та принцеса Салама (фото: скриншот youtube.com/@LuxuryZone1)

Весілля Ананта Амбані та Радхіки Мерчант

Ананта Амбані, син індійського мільярдера Мукеша Амбані, та Радхіка Мерчант відсвяткували своє весілля, яке стало найдорожчим у світі з витратами понад 1 мільярд доларів. Святкування проходили в кількох знакових місцях Індії та за кордоном.

Головна церемонія відбулася у Jio World Centre в Мумбаї, а попередні заходи - в резиденції Амбані. Тижневе святкування включало традиційні індійські церемонії та виступи міжнародних зірок. На весіллі були присутні бізнесмени, зірки Боллівуду та політичні діячі.

Радхіка Мерчант у весільному вбранні (фото: Rhea Kapoor/Instagram)