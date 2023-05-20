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Чим відмити руки після чищення молодої картоплі: дієві способи

Як відмити руки після чищення молодої картоплі (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Усі люблять їсти молоду картопельку, але після її чищення доводиться відмивати руки. Плям, які з’являються на руках, не так легко позбутися.

Чим відмити руки після молодої картоплі - читайте на Styler нижче.

Як не забруднити руки

Найпростіше - це вдягнути рукавички. Однак так не дуже зручно буде чистити картоплю. Тому можна змастити руки оцтом і дати їм висохнути.

Або можна чистити картоплю під струменем холодної води, тоді забруднень можна буде уникнути. Однак, витрати води тоді будуть набагато більшими.

Також перед чищенням молодої картоплі замочіть її в холодній воді на 10 хвилин.

Чим відмити руки

Сода

Намочіть руки в теплій воді, посипте забруднені місця содою. Потріть м’якою щіткою та змийте.

Мило

Необхідно приготувати суміш з натертим милом. Для цього натріть 50 г дитячого чи господарського мила, додайте у 500 мл води та змішайте. Далі додайте 2 таблетки гідропериту і нанесіть на шкіру рук на 20 хвилин. В кінці все змийте та зволожте руки кремом.

Лимонна кислота

Використовувати засіб рекомендується дозовано або розчиняти його у воді, щоб не нашкодити ніжній шкірі.

Картопляна маска

Така маска допомагає видалити бруд, який сильно в’ївся. Проте для цього рекомендується використовувати "стару" картоплю. Її слід спочатку відварити, а потім перетерти на пюре з додаванням невеликої кількості молока.

Руки потрібно змастити отриманою масою, залишити на 40 хвилин і надіти рукавички. Повторювати процедуру для якісного результату рекомендується через день.

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картофель