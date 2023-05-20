Чем отмыть руки после чистки молодого картофеля: действенные способы

Как не испачкать руки

Самое простое - это надеть перчатки. Однако так не очень удобно будет чистить картофель. Поэтому можно смазать руки уксусом и дать им высохнуть.

Или можно чистить картофель под струей холодной воды, тогда загрязнений можно избежать. Однако расход воды тогда будет гораздо больше.

Также перед чисткой молодого картофеля замочите его в холодной воде на 10 минут.

Чем отмыть руки

Сода

Намочите руки в теплой воде, посыпьте загрязненные места содой. Потрите мягкой щеткой и смойте.

Мыло

Необходимо приготовить смесь с натертым мылом. Для этого натрите 50 г детского или хозяйственного мыла, добавьте 500 мл воды и смешайте. Далее добавьте 2 таблетки гидроперита и нанесите на кожу рук на 20 минут. В конце все смойте и увлажните руки кремом.

Лимонная кислота

Использовать средство рекомендуется дозировано или растворять в воде, чтобы не навредить нежной коже.

Картофельная маска

Такая маска помогает удалить сильно въевшуюся грязь. Однако для этого рекомендуется использовать "старый" картофель. Его следует сначала отварить, а затем перетереть на пюре с добавлением небольшого количества молока.

Руки нужно смазать полученной массой, оставить на 40 минут и надеть перчатки. Повторять процедуру для качественного результата рекомендуется через день.