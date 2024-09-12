Чим відбити м'ясо, якщо нема спеціального молотка: 14 альтернатив

Молоток

Попри меншу площу поверхні, звичайний молоток працює так само, як і молоток для м'яса. Просто не забудьте ретельно почистити його після того, як витягнете з ящика з інструментами.

Качалка

Качалку можна використовувати не лише для цукрового печива та тіста для пирогів. Неважливо, з якого матеріалу зроблена качалка - її вага допоможе відбити шматок м'яса до потрібної товщини.

Каструля

Пласке дно каструлі ідеально підходить для розрівнювання м'яса до рівномірної товщини. До того ж ручки каструлі роблять цю роботу трохи легшою.

Чавунна пательня

Хоча будь-яка сковорідка впорається з цим завданням, чавунні сковорідки мають значну перевагу завдяки своїй вазі.

Банка з овочами

Велика скляна банка може бути трохи громіздкою. Але якщо ви не маєте спеціального молотка, велика банка помідорів допоможе вам розплющити шматки м'яса.

Консервна банка

Консервні банки невеликі за розміром, проте важкі. Тож це досить непогана заміна молотка для м'яса.

Товста книга

Кілька ударів по м'ясу важкою книгою - і шматок буде рівномірно відбитий. Проте важливо попередньо загорнути книгу в харчову плівку.

Прес для тортильї

Виявляється, цей інструмент не такий вже й специфічний за призначенням. Він також допоможе розплющити м'ясо для відбивних, хоча найкраще працює з невеликими шматками.

Обробна дошка

Щоб відбити м'ясо можна використати навіть обробну дошку. Однак краще обирати невелику, яка дасть більше контролю над відбиванням.

Мірний стаканчик

Великий та важкий мірний стаканчик також може замінити молоток для відбивання м'яса. До того ж його можна наповнити, щоб збільшити вагу.

Порожня пляшка з-під вина

Скляна пляшка, не наповнена рідиною, не надто легка і доволі масивна тому чудово впорається з роботою молотка для м'яса.

Ступка

Крім подрібнення спецій і трав у супи, м'ясні страви та пасти, ви також можете використовувати ступку для відбивання м'яса.

Пляшка з водою

Пляшку з водою можна використовувати не лише для того, щоб підтримувати зволоження протягом дня. Вона легко може замінити молоток - особливо повністю наповнена водою.

Склянка

Зручна завдяки своїм розмірам та досить важка завдяки матеріалу, звичайна склянка може бути використана як молоток для відбивання м'яса. А щоб відбивати м'ясо ще краще, склянку можна наповнити борошном.