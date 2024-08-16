Нагар зникає за хвилини. Ефективні секрети, як відчистити сковорідку

Нагар - це найстійкіший бруд на вашій кухні. Відчищати нагар довго, важко та проблемно. А сковорідки страждають від нагару як ззовні, так і зсередини! Які є потужні методики подолати нагар та повернути сковорідці її новий вигляд?

РБК-Україна (проект Styler) зібрало кілька методів відчищення нагару з сковорідок та іншого посуду, які не пошкодять поверхню, але зроблять річ як нову.

Як без зайвого клопоту очистити сковороду від нагару

Перед тим як починати чистку, сковороду краще замочити. Просто покладіть її в великий таз із гарячою водою, додайте кілька крапель засобу для миття посуду й залиште на 30 хвилин. Це розм’якшить бруд і допоможе легше впоратися з нагаром.

Звертайте увагу на матеріал, із якого зроблена сковорода. Наприклад, чавун можна чистити більш агресивними засобами, а ось із посудом з антипригарним покриттям слід бути обережнішим.

Щоб захистити шкіру від хімікатів, надягніть гумові рукавички перед використанням сильних засобів.

Якщо один спосіб не спрацював, не хвилюйтеся: повторіть процедуру або спробуйте інший метод.

Як очистити чавунну сковороду від нагару

Содою та оцтом

Цей метод підходить для будь-якої частини посуду.

Посипте суху поверхню сковороди содою, шаром 0,2 - 0,5 мм, і додайте трохи 9%-го оцту. Засоби вступлять у реакцію й почнуть пінитися. Залиште на 30 - 60 хвилин, щоб нагар розм’як.

Потім видаліть забруднення жорсткою губкою або щіткою, після чого промийте посуд під проточною водою.

Мило, сода та клей

Цей спосіб очищає сковороду як зсередини, так і зовні.

У велику каструлю або таз покладіть сковороду, залийте водою й поставте на плиту. Додайте шматок господарського мила, 0,5 кг соди й 200 г канцелярського клею. Нагрівайте, постійно помішуючи.

Кип’ятіть до того моменту, поки нагар не почне відставати. Потім дістаньте сковороду й видаліть залишки бруду жорсткою губкою, промийте її засобом для миття посуду.

Оцет, сода та лимон допоможуть краще за дорогу хімію (фото: Freepik.com)

Як очистити алюмінієву сковороду від нагару

Перекис водню та сода

Цей метод підходить для очищення як зовнішніх, так і внутрішніх поверхонь.

Змішайте харчову соду з перекисом водню, поки суміш не стане схожою на пасту. Розігрійте сковороду на плиті, зніміть її з вогню й акуратно нанесіть суміш на забруднені ділянки.

Через 10 - 15 хвилин видаліть нагар м’якою губкою або зубною щіткою. Промийте алюміній водою.

Кухонна сіль

Цей метод підходить для очищення внутрішніх поверхонь.

Насипте в сковороду 300 г солі, залийте водою й доведіть до кипіння. Кип’ятіть 10 - 15 хвилин. Після цього зніміть з вогню, видаліть нагар дерев’яною лопаткою або губкою, а потім промийте під проточною водою.

Як очистити сковороду з антипригарним покриттям від нагару

Зовнішні поверхні таких сковорід можна очистити відповідно до матеріалу. Але внутрішні поверхні потребують делікатнішого підходу.

Картопляний крохмаль

Насипте 2 - 3 столові ложки картопляного крохмалю, додайте 200 мл води й поставте на плиту. Нагрійте, залиште кипіти на 25 хвилин. Після цього витріть залишки нагару м’якою ганчіркою, сполосніть водою.

Спирт

Спирт допоможе видалити легкий нагар.

Намочіть ватні диски або м’яку тряпку й очистіть забруднення. Потім промийте сковороду водою.

Гірчичний порошок

Нанесіть гірчичний порошок на вологу губку й очистіть нагар на антипригарному покритті. Потім промийте посуд водою.

Сода та кухонна сіль

Налийте воду, додайте по 1 столовій ложці солі й соди. Прокип’ятіть 5 - 10 хвилин, після чого видаліть нагар м’якою губкою, промийте водою.

Дуже важливо чистити антипригарну пательню так, щоб її потім не прийшлося викидати у сміття (фото: Freepik.com)

Як очистити сковороду з нержавіючої сталі від нагару

Цю посуду не варто чистити металевими губками або щітками, щоб не залишити подряпин. Використовуйте м’яку частину звичайної губки або тканини, наприклад, із мікрофібри.

Кальцинована сода

Кальциновану соду не можна замінити харчовою - у них різні хімічні властивості. Змочіть сковороду теплою водою й нанесіть соду так, щоб вона повністю покривала забруднення. Обережно потріть м’якою губкою й залиште на 1 годину.

Господарське мило

Підійде для очищення як внутрішніх, так і зовнішніх поверхонь.

У великій каструлі або тазі закип’ятіть воду, додайте шматок натертого мила. Залиште посуд у мильному розчині на ніч. Вранці видаліть нагар м’якою губкою й промийте сталь під проточною водою.