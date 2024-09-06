8 способів використати пергаментний папір, окрім для випікання

Пергаментний папір - один із найнеобхідніших кухонних матеріалів, особливо для випічки. Втім, він неймовірно універсальний, тож може бути використаний не лише для готування.

Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Southern Living .

Створити пакет для глазурі

Немає пакета для глазурі? Не проблема. Ви можете зробити конус з пергаментного паперу, щоб нанести гарні візерунки на печиво чи торт.

Як зазначають, з пергаментом це зробити навіть легше, аніж використовуючи будь-який поліетиленовий пакет, що є у вас під рукою.

Організувати місце для творчості

Організуйте місце для творчості за столом, щоб запобігти безладу - хоча, звісно, акуратність не менш важлива.

Виріжте великі аркуші пергаментного паперу і покладіть на стіл замість килимків для рукоділля, щоб блискітки і краплі з клейового пістолета падали на них, звільняючи від необхідності мити стіл.

Зробити формочки для кексів

Пергаментний папір може легко замінити формочки для кексів - хоча, можливо, буде не такий барвистий. Розріжте пергаментний папір на десятисантиметрові квадрати і збризніть дно металевих формочок однією-двома краплями кулінарного спрею або олії.

Після цього акуратно вкладіть квадрати паперу так, щоб вони повторювали форму металу. Також можна зволожити папір водою, розрівняти у формі і зачекати, коли він висохне.

Загорнути подарунки

Один з креативних способів упакувати подарунок - це пергаментний папір. Загорніть у пергамент подарунок, а потім заклейте краї прозорим скотчем і прикрасьте упаковку стрічкою.

Зберігати продукти окремо

Незалежно від того, чи є у вас котлети для бургерів, призначені для морозильної камери, або свіжоспечене печиво, яке потребує герметичного зберігання, розміщення шару пергаменту між окремими продуктами одного виду дозволить легко розділити їжу на порції.

Створити домашні роли для суші

Хоча бамбукові килимки для суші виглядають дуже стильно, вони не обов'язково повинні бути частиною вашого кухонного арсеналу, щоб приготувати страву.

Пергаментний папір - це ефективна обгортка для збереження всіх інгредієнтів разом. До того ж він зменшує клопоти прибирання після приготування.

Використати для викрійок

Пергамент прозорий, міцний і водночас гнучкий, що робить його чудовим матеріалом для викрійок. Проте для виготовлення великих предметів одягу необхідно скріплювати шматки разом за допомогою скотчу, оскільки рулони пергаментного паперу зазвичай досить вузькі.

Розкачати тісто для печива та пирогів

Запобігайте великому безладу на стільниці, розкачуючи тісто для печива або корж для пирогів на аркуші пергаменту. Звідси перекладати тісто на деко набагато легше, аніж намагатися відклеїти його від поверхні.