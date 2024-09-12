Чем отбить мясо, если нет специального молотка: 14 альтернатив

Тяжелый молоток для мяса - необходимая вещь для приготовления тоненьких отбивных в панировке. Но на самом деле это не единственный инструмент, который может быть использован. Однако сначала мясо нужно положить в пакет для замораживания или между двумя кусками пищевой пленки.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, чем можно отбить мясо, если нет специального молотка.
Несмотря на меньшую площадь поверхности, обычный молоток работает так же, как молоток для мяса. Просто не забудьте тщательно почистить его после того, как вытащите из ящика с инструментами.
Скалку можно использовать не только для сахарного печенья и теста для пирогов. Неважно, из какого материала сделана скалка - ее вес поможет отбить кусок мяса до нужной толщины.
Плоское дно кастрюли идеально подходит для разравнивания мяса до равномерной толщины. К тому же ручки кастрюли делают эту работу немного легче.
Хотя любая сковорода справится с этой задачей, чугунные сковородки обладают значительным преимуществом благодаря своему весу.
Большая стеклянная банка может быть немного громоздкой. Но если у вас нет специального молотка, большая банка помидоров поможет вам расплющить куски мяса.
Консервные банки небольшие по размеру, но тяжелые. Это довольно неплохая замена молотка для мяса.
Несколько ударов по мясу тяжелой книгой - и кусок будет равномерно отбит. Однако важно предварительно завернуть книгу в пищевую пленку.
Оказывается, этот инструмент не так уж специфичен по назначению. Он также поможет расплющить мясо для отбивных, хотя лучше работает с небольшими кусками.
Чтобы отбить мясо, можно использовать даже разделочную доску. Однако лучше выбирать небольшую, которая даст больше контроля над отбиванием.
Большой и тяжелый мерный стаканчик может заменить молоток для отбивания мяса. К тому же, его можно наполнить, чтобы увеличить вес.
Стеклянная бутылка, не наполненная жидкостью, не слишком легкая и достаточно массивная, поэтому прекрасно справится с работой молотка для мяса.
Помимо измельчения специй и трав в супы, мясные блюда и пасты, вы также можете использовать ступку для отбивания мяса.
Бутылку с водой можно использовать не только для того, чтобы поддерживать увлажнение в течение дня. Она легко может заменить молоток - особенно полностью наполненная водой.
Удобный благодаря своим размерам и достаточно тяжелый благодаря материалу, обычный стакан может быть использован как молоток для отбивания мяса. А чтобы отбивать мясо еще лучше, стакан можно наполнить мукой.
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При написании материала использовались следующие источники: The Kitchn, Allrecipes, Lifechacker.