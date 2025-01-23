Чим ще здивувала Samsung на презентації Galaxy Unpacked 2025 (фото)

На заході Galaxy Unpacked 2025 компанія Samsung представила серію смартфонів Galaxy S25 , включно з моделями S25, S25+ і S25 Ultra. Ключовим елементом нової лінійки стала інтеграція штучного інтелекту (ШІ) Google Gemini, який розширює можливості пристроїв і робить їх більш персоналізованими.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на презентацію, яка транслювалася на YouTube каналі Samsung.

Розширені можливості Galaxy AI

Galaxy AI дає змогу користувачам виконувати кілька завдань одночасно. Наприклад, можна знайти найближчий італійський ресторан і відразу поділитися його даними з партнером.

Функція "Now brief" надає щоденні зведення та персоналізовані рекомендації, як-от добірка новин, прогноз погоди та інформація про майбутні події. Таким чином, смартфони Samsung перетворилися на персональних цифрових помічників.

У Samsung Health ШІ аналізує сон і фізичну активність, пропонуючи індивідуальні рекомендації для поліпшення самопочуття та оптимізації тренувань.

Крім того, Galaxy AI може розшифровувати і резюмувати дзвінки, узагальнювати зміст заміток і редагувати будь-який текст на пристрої. Активація ШІ здійснюється утриманням бічної кнопки живлення.

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Ультратонкий Samsung Galaxy S25 Edge

На завершення Galaxy Unpacked, на якому з новинок показали тільки лінійку Galaxy S25, Samsung анонсувала S25 Edge - тонкий смартфон, який вийде замість S25 Slim.

З товщиною корпусу всього 6,4 мм, це стане найтоншим смартфоном Samsung, готовим скласти конкуренцію майбутньому iPhone 17 Slim.

Хоча офіційні характеристики поки що не розкрито, дизайн прототипу пристрою вже представлений на фото і відео. Очікується, що Galaxy S25 Edge надійде в продаж навесні, і, хоча деякі деталі можуть змінитися, концепт нового смартфона, ймовірно, залишиться таким, як показано.

За попередньою інформацією, модель буде оснащена флагманським процесором Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy і отримає камеру з модулями, аналогічними Galaxy S25 Ultra. Ємність акумулятора поки невідома, але передбачається, що вона становитиме близько 4 000 мА/год, як у Galaxy S25.

Samsung Galaxy S25 Edge (фото: The Verge)