Galaxy S25: Samsung офіційно представила 3 флагмани нового покоління

На останній презентації Unpacked 2025 Samsung 22 січня анонсувала три нові флагманські смартфони серії Galaxy S25: базову модель, поліпшену версію Plus і просунуту Ultra з топовими характеристиками.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на презентацію, яка транслювалася на YouTube каналі Samsung.

Samsung Galaxy S25

Дизайн і конструкція

Galaxy S25 вирізняється стильним і компактним дизайном із розмірами 146,9 x 70,4 x 7,2 мм і легким корпусом. Смартфон оснащений склом Gorilla Glass Victus 2 спереду і ззаду, а також рамкою Armor Aluminum 2 для додаткової міцності.

Пристрій має захист від пилу та води за стандартом IP68 і витримує занурення у воду на глибину до 1,5 метрів протягом 30 хвилин. Galaxy S25 доступний у кольорах: крижаний синій, м'ятний, темно-синій і сріблястий відтінок "Срібна тінь". Смартфон поєднує елегантність і надійність.

Samsung Galaxy S25 (фото: РБК-Україна)

Дисплей

Samsung оснастила Galaxy S25 вражаючим 6,2-дюймовим дисплеєм Dynamic LTPO AMOLED 2X з частотою оновлення 120 Гц, підтримкою HDR10+ і піковою яскравістю 2600 ніт.

Екран має роздільну здатність 1080 x 2340 пікселів і співвідношення сторін 19,5:9, що забезпечує яскраві кольори та плавну прокрутку. Дисплей захищений склом Corning Gorilla Glass Victus 2, що робить його стійким до повсякденних пошкоджень.

Samsung Galaxy S25 (фото: РБК-Україна)

Продуктивність і платформа

Galaxy S25 працює на базі чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 нм) з восьмиядерним процесором, що включає 2 ядра з частотою 4,47 ГГц (Oryon V2 Phoenix L) і 6 ядер з частотою 3,53 ГГц (Oryon V2 Phoenix M). Графічний процесор Adreno 830 забезпечує чудову продуктивність для ігор і багатозадачності.

Смартфон працює на Android 15 з оболонкою Samsung One UI 7, надаючи користувачеві до семи основних оновлень Android, що робить пристрій актуальним на багато років вперед.

Сховище і пам'ять

Смартфон доступний у трьох варіантах внутрішньої пам'яті: 128 ГБ, 256 ГБ і 512 ГБ. Усі версії оснащені 12 ГБ оперативної пам'яті та використовують технологію UFS 4.0 для швидкого доступу до даних. На жаль, підтримка розширюваного сховища за допомогою microSD-карт відсутня.

Камери

Galaxy S25 оснащений універсальною системою з трьох камер на задній панелі:

Основний об'єктив на 50 МП з апертурою f/1.8, подвійним автофокусом (dual-pixel PDAF) і оптичною стабілізацією (OIS) для чітких і стабільних знімків

Телефотооб'єктив на 10 МП з 3-кратним оптичним зумом і OIS, що підходить для зйомки віддалених об'єктів

Ультраширококутний об'єктив на 12 МП з кутом огляду 120 градусів, ідеальний для групових фотографій і пейзажів

Функції відеозйомки включають запис з роздільною здатністю 8K за 24/30 кадрів на секунду, 4K за 30/60 кадрів на секунду, а також підтримку HDR10+, запис стереозвуку і стабілізацію за допомогою гіроскопа (gyro-EIS).

Фронтальна камера на 12 МП оснащена подвійним автофокусом (dual-pixel PDAF) і підтримкою HDR10+, здатна записувати відео в 4K за 30/60 кадрів на секунду.

Акумулятор і зарядка

Galaxy S25 оснащений акумулятором ємністю 4 000 мА/год з підтримкою:

Дротової зарядки потужністю 25 Вт (до 50 відсотків заряду за 30 хвилин)

Бездротової зарядки потужністю 15 Вт з використанням стандарту Qi2

Зворотного бездротового заряджання потужністю 4,5 Вт для заряджання сумісних аксесуарів

Зв'язок і функції

Смартфон підтримує:

Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC і USB Type-C 3.2 з DisplayPort 1.2

Геолокаційні сервіси GPS, GLONASS, BDS, GALILEO і QZSS для точного відстеження

Додаткові функції

Samsung DeX і Wireless DeX для роботи в режимі настільного комп'ютера

Ультразвуковий сканер відбитків пальців, вбудований у дисплей

Стереодинаміки, налаштовані AKG, для занурення у звук

Galaxy S25 доступний у кількох моделях, включно з SM-S931B, SM-S931U, SM-S931E та інші, для різних регіонів.

Samsung Galaxy S25+

Дизайн і конструкція

Galaxy S25+ має елегантний і міцний дизайн. Корпус виконаний зі скла Gorilla Glass Victus 2 на передній і задній панелях, доповненого рамкою з міцного алюмінію Armor Aluminum 2.

Смартфон захищений від пилу і води за стандартом IP68, витримуючи занурення на глибину до 1,5 метрів протягом 30 хвилин. Samsung пропонує кілька преміальних колірних рішень: Icy Blue, Mint, Navy і Silver Shadow.



Samsung Galaxy S25+ (фото: РБК-Україна)

Дисплей

Galaxy S25+ оснащений 6,7-дюймовим екраном Dynamic LTPO AMOLED 2X, який забезпечує неймовірно плавне відображення завдяки частоті оновлення 120 Гц і підтримці HDR10+. Роздільна здатність екрана становить 1440 x 3120 пікселів зі співвідношенням сторін 19.5:9, що забезпечує чітку картинку зі щільністю приблизно 513 ppi.

Яскравість дисплея досягає пікових 2600 ніт, що гарантує чудову видимість навіть при яскравому освітленні. Захищений склом Corning Gorilla Glass Victus 2, екран вирізняється високою надійністю та довговічністю.

Продуктивність і програмне забезпечення

Galaxy S25+ працює на базі чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 нм), забезпечуючи видатну продуктивність. Восьмиядерний процесор (2 ядра по 4,47 ГГц Oryon V2 Phoenix L + 6 ядер по 3,53 ГГц Oryon V2 Phoenix M) доповнюється графічним процесором Adreno 830, що робить смартфон ідеальним для ігор, багатозадачності та ресурсомістких додатків.

Пам'ять і сховище

Galaxy S25+ доступний у двох конфігураціях пам'яті:

256 ГБ вбудованої пам'яті та 12 ГБ оперативної пам'яті

512 ГБ вбудованої пам'яті та 12 ГБ оперативної пам'яті

Обидві версії використовують технологію зберігання UFS 4.0, що забезпечує блискавичний доступ до даних і чудову продуктивність додатків. Однак пристрій не підтримує розширення пам'яті через карти microSD.

Камери

Основний об'єктив має 50 МП з діафрагмою f/1.8, двопіксельним автофокусом (PDAF) та оптичною стабілізацією зображення (OIS) для чітких і деталізованих знімків

Телефотооб'єктив має 10 МП з 3-кратним оптичним зумом, PDAF і OIS, ідеальний для зйомки віддалених об'єктів з високою чіткістю

Ультраширокий об'єктив має 12 МП з кутом огляду 120 градусів, ідеально підходить для групових фото і пейзажів

Система задніх камер підтримує просунуту відеозйомку, включно з :

8K при 24/30 кадрах в секунду

4K за 30/60 кадрів на секунду

Підтримку HDR10+ для неймовірної якості відео

Фронтальна камера оснащена об'єктивом на 12 МП з широким кутом огляду, двопіксельним автофокусом і підтримкою HDR10+. Вона здатна записувати 4K відео з частотою 30/60 кадрів за секунду, забезпечуючи різкі та яскраві селфі.

Батарея і зарядка

Galaxy S25+ оснащений акумулятором ємністю 4 900 мА/год, який забезпечує відмінну автономність. Можливості зарядки включають:

Дротова зарядка потужністю 45 Вт (зарядка до 65 відсотків за 30 хвилин)

Бездротове заряджання потужністю 15 Вт через стандарт Qi2

Реверсивна бездротова зарядка потужністю 4.5 Вт для заряджання аксесуарів

Підключення та функції

Смартфон підтримує безліч технологій під'єднання, включно з Wi-Fi 6E для більш високих швидкостей інтернету, Bluetooth 5.4 з підтримкою A2DP і LE, а також NFC для безконтактних платежів і передавання файлів.

Він також оснащений USB Type-C 3.2 з DisplayPort 1.2 для високошвидкісної передачі даних. Технології позиціонування, такі як GPS, GLONASS, BDS, GALILEO і QZSS, забезпечують точну навігацію.

Galaxy S25+ підтримує функції Samsung DeX і Wireless DeX, даючи змогу перетворити смартфон на пристрій з інтерфейсом настільного комп'ютера.

Інші деталі

Galaxy S25+ представлений у кількох регіональних моделях, включно з SM-S936B, SM-S936U, SM-S936E та іншими, забезпечуючи сумісність із різними мережами по всьому світу.

Samsung Galaxy S25 Ultra

Дизайн і матеріали

Galaxy S25 Ultra поєднує в собі міцність і елегантність завдяки корпусу з Corning Gorilla Armor (фронтальна і задня панелі) і рамці з титану п'ятого класу. Таке виконання забезпечує стійкість до подряпин, падінь і повсякденних навантажень.

Для підвищення продуктивності Galaxy S25 Ultra оснащений стилусом, інтегрованим з Bluetooth, акселерометром і гіроскопом, що робить процес створення нотаток і творчості максимально зручним.

Смартфон доступний у чотирьох вишуканих кольорах - титановий чорний, титановий синій, титановий сірий і титановий сріблястий, що підкреслює його витонченість.



Samsung Galaxy S25 Ultra (фото: РБК-Україна)

Дисплей

Основний акцент у Galaxy S25 Ultra зроблений на його 6,9-дюймовому екрані Dynamic LTPO AMOLED 2X. Він підтримує плавну частоту оновлення 120 Гц, HDR10+ і неймовірну максимальну яскравість у 2600 ніт, що забезпечує відмінну видимість при будь-якому освітленні.

Роздільна здатність екрана становить 1440 x 3120 пікселів, а щільність - близько 505 ppi, що гарантує чітке та насичене зображення. Екран захищений склом Corning Gorilla Armor, яке забезпечує неперевершену довговічність.

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Продуктивність і програмне забезпечення

В основі Galaxy S25 Ultra лежить новітній чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 нм). Восьмиядерний процесор (2 ядра Oryon V2 Phoenix L з частотою 4,47 ГГц і 6 ядер Oryon V2 Phoenix M з частотою 3,53 ГГц) у поєднанні з графічним процесором Adreno 830 забезпечує неперевершену продуктивність, роблячи пристрій ідеальним для ігор, багатозадачності та роботи.

Galaxy S25 Ultra працює на базі Android 15 з фірмовою оболонкою Samsung One UI 7. Компанія гарантує сім великих оновлень Android, що забезпечує довгострокову актуальність програмного забезпечення.

Сховище та пам'ять

Galaxy S25 Ultra представлений у трьох конфігураціях:

256 ГБ пам'яті з 12 ГБ ОЗП

512 ГБ пам'яті з 16 ГБ ОЗП

1 ТБ пам'яті з 16 ГБ ОЗП

Усі варіанти оснащені сховищем UFS 4.0, що забезпечує блискавичну швидкість читання і запису даних. Хоча пристрій не підтримує карти пам'яті microSD, доступні варіанти внутрішньої пам'яті підходять навіть для найвимогливіших користувачів.

Система камер

Galaxy S25 Ultra оснащений революційною квадрокамерою, що встановлює новий стандарт у мобільній фотографії:

Основна камера 200 МП з діафрагмою f/1.7, багатопіксельним автофокусуванням (PDAF) і оптичною стабілізацією зображення (OIS), що забезпечує неймовірні деталі та чіткість.

Телефотооб'єктив 10 МП з 3-кратним оптичним зумом, PDAF і OIS для якісної зйомки крупним планом

Перископ-телефото 50 МП з 5-кратним оптичним зумом і OIS, що ідеально підходить для зйомки віддалених об'єктів

Ультраширококутна камера 50 МП з кутом огляду 120 градусів, подвійним піксельним PDAF і функцією Super Steady Video для динамічних знімків



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Камера підтримує лазерний автофокус, авто-HDR і режим панорами. Любителі відео оцінять можливість запису у форматі 8K за 24/30 кадрів на секунду, 4K за 30/60/120 кадрів на секунду і 1080p за 30/60/240 кадрів на секунду. Камера також підтримує HDR10+ і запис стереозвуку, створюючи кінематографічний ефект.

Фронтальна камера на 12 МП з подвійним піксельним автофокусом (PDAF) підтримує HDR10+ і запис відео у форматі 4K з частотою 30/60 кадрів за секунду, забезпечуючи чіткі селфі та відеодзвінки.

Акумулятор і зарядка

Galaxy S25 Ultra оснащений акумулятором ємністю 5 000 мА/год, що забезпечує тривалий час роботи. Можливості зарядки включають:

Дротова зарядка 45 Вт (до 65% заряду за 30 хвилин)

Бездротове заряджання 25 Вт (стандарти Qi2 і PMA)

Зворотна бездротова зарядка 4,5 Вт, що ідеально підходить для зарядки аксесуарів на ходу

Підключення та функції

Galaxy S25 Ultra підтримує широкий спектр підключень:

Wi-Fi 7 для надвисоких швидкостей бездротового інтернету

Bluetooth 5.3 з підтримкою A2DP і LE

NFC для зручних платежів і передачі файлів

Порт USB Type-C 3.2 з підтримкою DisplayPort 1.2 і функції OTG

Для навігації пристрій використовує GPS, GLONASS, BDS, GALILEO і QZSS. Технологія Ultra Wideband (UWB) дає змогу точно відстежувати місце розташування пристроїв і реалізовувати передові функції, як-от цифрові ключі.

Інші ключові особливості включають Samsung DeX і Wireless DeX, які перетворюють смартфон на подобу настільного комп'ютера. Ультразвуковий сканер відбитків пальців, а також акселерометр, гіроскоп, датчик наближення, компас і барометр додають зручності та функціональності.

Інші деталі

Galaxy S25 Ultra доступний у кількох регіональних моделях, включно з SM-S938B, SM-S938U і SM-S938E, що забезпечує сумісність із мережами по всьому світу.

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