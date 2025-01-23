Чем еще удивила Samsung на презентации Galaxy Unpacked 2025 (фото)

На мероприятии Galaxy Unpacked 2025 компания Samsung представила серию смартфонов Galaxy S25 , включая модели S25, S25+ и S25 Ultra. Ключевым элементом новой линейки стала интеграция искусственного интеллекта (ИИ) Google Gemini, который расширяет возможности устройств и делает их более персонализированными.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на презентацию, которая транслировалась на YouTube канале Samsung.

Расширенные возможности Galaxy AI

Galaxy AI позволяет пользователям выполнять несколько задач одновременно. Например, можно найти ближайший итальянский ресторан и сразу поделиться его данными с партнером.

Функция "Now brief" предоставляет ежедневные сводки и персонализированные рекомендации, такие как подборка новостей, прогноз погоды и информация о предстоящих событиях. Таким образом, смартфоны Samsung превратились в персональных цифровых помощников.

В Samsung Health ИИ анализирует сон и физическую активность, предлагая индивидуальные рекомендации для улучшения самочувствия и оптимизации тренировок.

Кроме того, Galaxy AI может расшифровывать и резюмировать звонки, обобщать содержание заметок и редактировать любой текст на устройстве. Активация ИИ осуществляется удержанием боковой кнопки питания.

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Ультратонкий Samsung Galaxy S25 Edge

В завершение Galaxy Unpacked, на котором из новинок показали только линейку Galaxy S25, Samsung анонсировала S25 Edge - тонкий смартфон, который выйдет вместо S25 Slim.

С толщиной корпуса всего 6,4 мм, это станет самым тонким смартфоном Samsung, готовым составить конкуренцию будущему iPhone 17 Slim.

Хотя официальные характеристики пока не раскрыты, дизайн прототипа устройства уже представлен на фото и видео. Ожидается, что Galaxy S25 Edge поступит в продажу весной, и, хотя некоторые детали могут измениться, концепт нового смартфона, вероятно, останется таким, как показано.

По предварительной информации, модель будет оснащена флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy и получит камеру с модулями, аналогичными Galaxy S25 Ultra. Емкость аккумулятора пока неизвестна, но предполагается, что она будет составлять около 4 000 мА/ч, как у Galaxy S25.

Samsung Galaxy S25 Edge (фото: The Verge)