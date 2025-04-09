Чим підживити полуницю навесні, щоб урожаю позаздрили сусіди

Полуниця - справжня королева грядки, але з роками вона виснажує землю, на якій росте. Щоб ягідки були соковитими, солодкими й рясними, потрібно вчасно допомогти кущикам набратися сил.

РБК-Україна (проект Styler) пояснює, без чого полуниця не дасть гарного урожаю.

Як правильно підготувати полуничну грядку

Щоб підживлення принесло максимальний ефект, полуничну грядку потрібно звільнити від зимового баласту. Старе листя, вуса й залишки мульчі створюють щільну кірку, яка блокує добрива - вони просто стікають зверху й не проникають до коріння.

Що треба зробити перед підживленням:

Обрізати сухе листя. Воно не тільки заважає, а й може стати домівкою для шкідників і хвороб.

Воно не тільки заважає, а й може стати домівкою для шкідників і хвороб. Видалити вуса. Молоді розетки забирають поживні речовини в основного куща та сильно загущують посадки.

Молоді розетки забирають поживні речовини в основного куща та сильно загущують посадки. Убрати стару мульчу. Тирса, солома й сіно за зиму розкладаються й більше не захищають землю, а лише заважають.

Тирса, солома й сіно за зиму розкладаються й більше не захищають землю, а лише заважають. Розпушити міжряддя. Це дозволить корінню краще дихати й поглинати вологу та поживні речовини.

Тепер грядка готова до весняного ривка. А полуниця вже чекає на порцію поживного коктейлю!

Чим підживити полуницю навесні

Навесні полуниця потребує особливої турботи - її коротке коріння не дістає добрива з глибини, тому важливо дати їй харчування вчасно й правильно. Особливо критично - не перестаратися: надлишок азоту зробить ягоди кислими або призведе до загнивання.

Найпопулярніші мінеральні варіанти:

Аміачна селітра: 1 ст. ложка на 10 л води, витрата - 0,5 л на кущ.

1 ст. ложка на 10 л води, витрата - 0,5 л на кущ. Мочевина (карбамід): 1 ст. ложка на 10 л води, норма - 0,3 л на кущ.

Альтернативи:

Настій курячого посліду: 1/2 відра на 5 л води, настоюється тиждень, розводиться 1:25, 0,5 л на кущ.

1/2 відра на 5 л води, настоюється тиждень, розводиться 1:25, 0,5 л на кущ. Настій коров’яку: 1/2 відра на 5 л води, настоюється тиждень, розводиться 1:10, 0,5 л на кущ.

1/2 відра на 5 л води, настоюється тиждень, розводиться 1:10, 0,5 л на кущ. Комплексна підживка: 2 склянки коров’яку (вже розведеного 1:10) + 1 ст. ложка сульфату амонію на 10 л води.

Вносьте добрива, коли ґрунт уже трохи підсох, але ще вологий після танення снігу. І не тягніть до появи листя - кущі мають отримати підживлення до активного росту.

Для гарного урожаю полуниці весняна підживка дуже важлива (фото: Freepik.com)

Як використати золу для підживки полуниці

Якщо хочете обійтися без хімії або просто підсилити дію мінеральних добрив - використовуйте деревну золу. Це не тільки природне джерело калію й фосфору, а й чудовий засіб проти грибків і шкідників.

Як використовувати золу навесні:

Посипати по жмені під кожен кущ полуниці.

Після внесення обов’язково полити водою, щоб мікроелементи проникли в ґрунт.

Можна поєднувати з органічною або мінеральною підживкою.

Не варто змішувати з кислими добривами - вони нейтралізують одне одного.

Не сипати на ще вологу або замерзлу землю - ефект буде мінімальний.

Зола - це майже безкоштовний, але дуже ефективний компонент весняного догляду. І полуниця точно відповість вам щедрим урожаєм!