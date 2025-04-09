Чем подкормить клубнику весной, чтобы урожаю позавидовали соседи

Клубника - настоящая королева грядки, но с годами она истощает землю, на которой растет. Чтобы ягодки были сочными, сладкими и обильными, нужно вовремя помочь кустикам набраться сил.

РБК-Украина (проект Styler) объясняет, без чего клубника не даст хорошего урожая.

Как правильно подготовить клубничную грядку

Чтобы подкормка принесла максимальный эффект, клубничную грядку нужно освободить от зимнего балласта. Старые листья, усы и остатки мульчи создают плотную корку, которая блокирует удобрения - они просто стекают сверху и не проникают к корням.

Что надо сделать перед подкормкой:

Обрезать сухие листья. Они не только мешают, но и могут стать домом для вредителей и болезней.

Они не только мешают, но и могут стать домом для вредителей и болезней. Удалить усы. Молодые розетки забирают питательные вещества у основного куста и сильно загущают посадки.

Молодые розетки забирают питательные вещества у основного куста и сильно загущают посадки. Убрать старую мульчу. Опилки, солома и сено за зиму разлагаются и больше не защищают землю, а лишь мешают.

Опилки, солома и сено за зиму разлагаются и больше не защищают землю, а лишь мешают. Разрыхлить междурядья. Это позволит корням лучше дышать и поглощать влагу и питательные вещества.

Теперь грядка готова к весеннему рывку. А клубника уже ждет порцию питательного коктейля!

Чем подкормить клубнику весной

Весной клубника нуждается в особой заботе - ее короткие корни не достают удобрения из глубины, поэтому важно дать ей питание вовремя и правильно. Особенно критично - не переусердствовать: избыток азота сделает ягоды кислыми или приведет к загниванию.

Самые популярные минеральные варианты:

Аммиачная селитра: 1 ст. ложка на 10 л воды, расход - 0,5 л на куст.

1 ст. ложка на 10 л воды, расход - 0,5 л на куст. Мочевина (карбамид): 1 ст. ложка на 10 л воды, норма - 0,3 л на куст.

Альтернативы:

Настой куриного помета: 1/2 ведра на 5 л воды, настаивается неделю, разводится 1:25, 0,5 л на куст.

1/2 ведра на 5 л воды, настаивается неделю, разводится 1:25, 0,5 л на куст. Настой коровяка: 1/2 ведра на 5 л воды, настаивается неделю, разводится 1:10, 0,5 л на куст.

1/2 ведра на 5 л воды, настаивается неделю, разводится 1:10, 0,5 л на куст. Комплексная подкормка: 2 стакана коровяка (уже разведенного 1:10) + 1 ст. ложка сульфата аммония на 10 л воды.

Вносите удобрения, когда почва уже немного подсохла, но еще влажная после таяния снега. И не тяните до появления листьев - кусты должны получить подкормку до активного роста.

Для хорошего урожая клубники весенняя подкормка очень важна (фото: Freepik.com)

Как использовать золу для подкормки клубники

Если хотите обойтись без химии или просто усилить действие минеральных удобрений - используйте древесную золу. Это не только природный источник калия и фосфора, но и отличное средство против грибков и вредителей.

Как использовать золу весной:

Посыпать по горсти под каждый куст клубники.

После внесения обязательно полить водой, чтобы микроэлементы проникли в почву.

Можно совмещать с органической или минеральной подкормкой.

Не стоит смешивать с кислыми удобрениями - они нейтрализуют друг друга.

Не сыпать на еще влажную или замерзшую землю - эффект будет минимальный.

Зола - это почти бесплатный, но очень эффективный компонент весеннего ухода. И клубника точно ответит вам щедрым урожаем!