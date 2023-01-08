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Чем подкормить орхидеи, чтобы они пышно росли и часто цвели

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Воскресенье 08 января 2023 11:36
Чем подкормить орхидеи, чтобы они пышно росли и часто цвели Как правильно подкормить орхидею (фото: pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Орхидеи будут активно расти и пышно цвести, если за ними правильно ухаживать и вовремя подкармливать.

Об этом рассказала в TikTok профессиональная цветочница на канале "Мир орхидей".

Когда нужно вносить подкормку

Эту процедуру проводят в период активной вегетации, то есть роста новых листочков, чтобы они были крепкими и здоровыми.

А также, когда орхидея выбрасывает цветоносы. Так часто бывают осенью, когда становится прохладнее.

Как вносить удобрение и какое лучше

Прекрасно подойдет вытяжка из биогумуса, которую можно купить, как в специализированных магазинах, так и заказать онлайн. Есть специальные вытяжки "для орхидей".

Растворите в 4 литрах воды 1 колпачок (50 мл) удобрения. Хорошо перемешайте.

Чем подкормить орхидеи, чтобы они пышно росли и часто цвели

Орхидеи будут пышно расти с правильной подкормкой (фото: freepik)

Поливать нужно с "замачиванием". Залейте удобрение в емкость, чуть больше горшка с орхидеей.

Поставьте туда орхидею, чтобы часть горшка, где корни, погрузилась в воду. Оставьте на несколько часов, чтобы орхидея "напилась".

Раньше мы писали, как сделать так, чтобы орхидея выбросила сразу несколько цветоносов.

Также узнайте, какое удобрение из холодильника заставит вашу орхидею пышно цвести.

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