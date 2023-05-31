Чим можна підживити яблуню у червні, щоб отримати великий урожай

Плодові дерева ростуть на тому самому місці роками. Згодом будь-який ґрунт під ними виснажується. Навіть найродючіша земля не може постійно забезпечувати високі врожаї.

Тому без внесення добрив неможливо щороку збирати урожай великих, соковитих та гарних плодів. Особливо це важливо в період цвітіння та формування зав’язі.

Чим підживити

Наприкінці травня та на початку червня настає ідеальний час для того, щоб удобрити дорослу яблуню.

Підживлюють дерево деревною золою. Засіб розводять у воді - 1 склянку на 10 л. Отриманий розчин вносять під корінь.

Другий компонент підживлення - монокалій фосфат. На доросле дерево потрібно 40 г добрива. Цю кількість засобу розводять у 20 л води та теж вносять під корінь.

Коли яблуня добре розвивається в червні - не хворіє, активно нарощує листя, а потім цвіте, то достатньо однієї підживлення. Причому для молодих дерев добрива вносять традиційно в момент цвітіння. Для старих - коли опадає зав’язь, тобто пізніше на 2-3 тижні.

Часта помилка

Однією з найбільш частих помилок підгодівлі яблунь в червні можна вважати внесення занадто великої кількості азоту і добрив на його основі. В такому випадку дерево виростає великим та гарним, але врожай буде малий.