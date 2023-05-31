UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Чим можна підживити яблуню у червні, щоб отримати великий урожай

Чим підживити яблуню (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Для того, щоб виростити яблука високої якості, варто внести добриво у червні. Зокрема, необхідно підживлювати садові культурні рослини в першій половині літа, щоб отримати великий врожай.

Які добрива необхідно внести - читайте на Styler нижче.

Плодові дерева ростуть на тому самому місці роками. Згодом будь-який ґрунт під ними виснажується. Навіть найродючіша земля не може постійно забезпечувати високі врожаї.

Тому без внесення добрив неможливо щороку збирати урожай великих, соковитих та гарних плодів. Особливо це важливо в період цвітіння та формування зав’язі.

Чим підживити

Наприкінці травня та на початку червня настає ідеальний час для того, щоб удобрити дорослу яблуню.

Підживлюють дерево деревною золою. Засіб розводять у воді - 1 склянку на 10 л. Отриманий розчин вносять під корінь.

Другий компонент підживлення - монокалій фосфат. На доросле дерево потрібно 40 г добрива. Цю кількість засобу розводять у 20 л води та теж вносять під корінь.

Коли яблуня добре розвивається в червні - не хворіє, активно нарощує листя, а потім цвіте, то достатньо однієї підживлення. Причому для молодих дерев добрива вносять традиційно в момент цвітіння. Для старих - коли опадає зав’язь, тобто пізніше на 2-3 тижні.

Часта помилка

Однією з найбільш частих помилок підгодівлі яблунь в червні можна вважати внесення занадто великої кількості азоту і добрив на його основі. В такому випадку дерево виростає великим та гарним, але врожай буде малий.

Раніше ми повідомляли, чим підгодувати вишню та черешню, щоб отримати багато ягід.

Також ми писали, чому у вишні обпадають незрілі плоди.

Читайте РБК-Україна в Google News
деревояблукаяблуня