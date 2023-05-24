Підгодуйте цим вишню та черешню у травні та отримаєте відра ягід

Дерева вишні та черешні після їхнього цвітіння обов'язково потрібно підгодувати, щоб вони дали великий урожай. Зазвичай добриво додається після 14 днів цвітіння.

Найкраще добриво для вишень та черешень

Найкраще добриво для таких дерев – це зола та коров'як.

Наприклад, для молодих дерев беруть таку пропорцію: відро коров'яку розбавляють 7 відрами води, додають 1 кг золи й дають настоятися тиждень. Під дерево заливають 2-3 літри такої суміші.

Якщо коров'яка немає, потрібно внести 20 г амофоски і 150 г деревної золи на 1 м2 кола стовбура.

Для плодоносних дерев - цебро коров'яку розводять 6 відрами води, 1,5 кг. Норма – це 2-3 літри під дерево. Або 30 г амофоски та 200 г деревної золи на 1 м2 пристовбурного кола.

Що важливо знати

Зверніть увагу, що вишні для зростання та високої врожайності потрібен нейтральний ґрунт. Часто початківці не одержують урожай саме через закислення. Якщо на вашій ділянці ґрунт кислий, його потрібно нейтралізувати.

Для цього на 1 кв. м ділянки розсипають приблизно 300 г вапна або доломітового порошку.