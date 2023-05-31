Чем можно подкормить яблоню в июне, чтобы получить большой урожай

Плодовые деревья растут на том же месте годами. Впоследствии любая почва под ними истощается. Даже самая плодородная земля не может постоянно обеспечивать высокие урожаи.

Поэтому без внесения удобрений невозможно ежегодно собирать урожай больших, сочных и хороших плодов. Особенно это важно в период цветения и формирования завязи.

Чем подкормить

В конце мая и начале июня наступает идеальное время для того, чтобы удобрить взрослую яблоню.

Подкармливают дерево древесной золой. Средство разводят в воде - 1 стакан на 10 л. Полученный раствор вносят под корень.

Второй компонент подкормки - монокалий фосфат. На взрослое дерево нужно 40 г удобрения. Это количество разводят в 20 л воды и тоже вносят под корень.

Когда яблоня хорошо развивается в июне - не болеет, активно наращивает листву, а затем цветет, то достаточно одной подкормки. Причем для молодых деревьев удобрения вносят традиционно в момент цветения. Для старых - когда опадает завязь, то есть позже на 2-3 недели.

Частая ошибка

Одной из наиболее частых ошибок прикормки яблонь в июне можно считать внесение слишком большого количества азота и удобрений на его основе. В таком случае дерево вырастает большим и красивым, но урожай будет мал.