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Чим підгодувати виноград восени, щоб він дав потужний урожай наступного року

Фото: Чим удобрити восени виноград (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Для того, щоб отримати гарний урожай винограду наступного сезону, його потрібно підгодувати восени.

Як це зробити повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на "Будинок, сад, город".

Навіщо підгодовувати виноград восени

Наприкінці жовтня - початку листопада в ґрунт винограду вносять калій та фосфор. Гранульовані добрива розсипають по поверхні землі, після чого проводять глибоке перекопування та полив. Або ж просто поливають ґрунт у пристовбурних колах рідкими розчинами поживних елементів.

Садівники рекомендують навколо куща на відстані 45-50 см від ствола викопати канаву завглибшки 30 см і туди заливати розчин добрив. Тоді коренева система рослини краще поглинає поживні речовини.

Фосфорні та калійні добрива для винограду добре поєднуються, тому нерідко їх застосовують одночасно. Наприклад, в 10 л води розводять 20-25 г суперфосфату та 10 г калійної солі або 25 г сірчанокислого калію. Розчин, що вийшов, витрачають на 1 кв.м виноградника. У це ж добриво можна додати 1 г борної кислоти та 2 г сірчанокислого цинку.

Підживлення винограду золою

У цьому натуральному добриві у доступній для рослин формі містяться фосфор, кальцій, калій, натрій та магній. Якщо ґрунт за сезон не збіднів, то його достатньо підгодувати деревною золою, яку просто закладають у ґрунт при осінньому перекопуванні.

Мульчування

Щоб внесені мінерали не вимилися з ґрунту під час затяжних осінніх дощів, виноград мульчують хвоєю, скошеною травою або компостом, що перепрів. Крім того, шар мульчі захистить коріння рослини від холодів і морозів.

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