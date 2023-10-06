Чем подкормить виноград осенью, чтобы он дал мощный урожай в следующем году

Зачем подкармливать виноград осенью

В конце октября - начале ноября в почву винограда вносят калий и фосфор. Гранулированные удобрения рассыпают по поверхности земли, после чего проводят глубокую перекопку и полив. Или же просто поливают почву в приствольных кругах жидкими растворами питательных элементов.

Садоводы рекомендуют вокруг куста на расстоянии 45-50 см от ствола выкопать канаву глубиной 30 см и туда заливать раствор удобрений. Тогда корневая система растения лучше поглощает питательные вещества.

Фосфорные и калийные удобрения для винограда хорошо сочетаются, поэтому нередко их применяют одновременно. Например, в 10 л воды разводят 20-25 г суперфосфата и 10 г калийной соли либо 25 г сернокислого калия. Получившийся раствор расходуют на 1 кв.м виноградника. В это же удобрение можно добавить 1 г борной кислоты и 2 г сернокислого цинка.

Подкормка винограда золой

В этом натуральном удобрении в доступной для растений форме содержатся фосфор, кальций, калий, натрий и магний. Если почва за сезон не обеднела, то ее достаточно подкормить древесной золой, которую просто заделывают в грунт при осенней перекопке.

Мульчирование

Чтобы внесенные минералы не вымылись из почвы во время затяжных осенних дождей, виноград мульчируют хвоей, скошенной травой или перепревшим компостом. Кроме того, слой мульчи защитит корни растения от наступающих холодов и морозов.