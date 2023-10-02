Як і де посадити цибулю на зиму, щоб зібрати чудовий урожай

Цибуля зимових сортів добре переносить морози і чудово почувається взимку в ґрунті, оскільки вбирає вологу. Завдяки цьому урожай зимової цибулі можна отримати навесні ще раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на YouTube-канал Дім та присадібна ділянка.

Коли садити цибулю

Цибуля встигає вкоренитися ще до того, як навесні, наприклад, настане посуха.

В Україні озиму цибулю висаджують у проміжку із середини жовтня, до початку листопада, тобто за 30-35 днів до настання стійких холодів.

Якщо зробити це у теплі дні, то цибулини почнуть проростати, що призведе до їхнього замерзання взимку. А якщо затягнути із посадкою, цибуля після сильних морозів не утворює кореневої системи. Щоб не прогаяти момент, рекомендується спостерігати за температурою. Якщо значення температури опустилися до +5 градусів і утримуються кілька днів, значить час проводити посадку.

Де посадити цибулю, щоб вона виросла

При виборі місця слід підбирати добре освітлену, захищену від вітру ділянку з легким родючим ґрунтом. Хорошим варіантом стане дренований перегнійно-піщаний або перегнійно-суглінний грунт. Також слід пам'ятати про правила сівозміни.

Підготовка цибулі до посадки

Насамперед перегляньте посадковий матеріал і відберіть тільки міцні красиві цибулини, а всі пошкоджені, хворі та засохлі екземпляри - відкладіть.

Якщо відсутня загроза раптових заморозків, рекомендується обробити цибулинки. Спочатку вони замочують у розчині зі стимулятором росту, що дозволить отримати добрий урожай.

Перед самою висадкою проводиться обробка засобами захисту для запобігання розвитку хвороб або ушкодження шкідниками.