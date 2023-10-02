Як і де посадити цибулю на зиму, щоб зібрати чудовий урожай
Цибуля зимових сортів добре переносить морози і чудово почувається взимку в ґрунті, оскільки вбирає вологу. Завдяки цьому урожай зимової цибулі можна отримати навесні ще раніше.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на YouTube-канал Дім та присадібна ділянка.
Коли садити цибулю
Цибуля встигає вкоренитися ще до того, як навесні, наприклад, настане посуха.
В Україні озиму цибулю висаджують у проміжку із середини жовтня, до початку листопада, тобто за 30-35 днів до настання стійких холодів.
Якщо зробити це у теплі дні, то цибулини почнуть проростати, що призведе до їхнього замерзання взимку. А якщо затягнути із посадкою, цибуля після сильних морозів не утворює кореневої системи. Щоб не прогаяти момент, рекомендується спостерігати за температурою. Якщо значення температури опустилися до +5 градусів і утримуються кілька днів, значить час проводити посадку.
Де посадити цибулю, щоб вона виросла
При виборі місця слід підбирати добре освітлену, захищену від вітру ділянку з легким родючим ґрунтом. Хорошим варіантом стане дренований перегнійно-піщаний або перегнійно-суглінний грунт. Також слід пам'ятати про правила сівозміни.
Підготовка цибулі до посадки
Насамперед перегляньте посадковий матеріал і відберіть тільки міцні красиві цибулини, а всі пошкоджені, хворі та засохлі екземпляри - відкладіть.
Якщо відсутня загроза раптових заморозків, рекомендується обробити цибулинки. Спочатку вони замочують у розчині зі стимулятором росту, що дозволить отримати добрий урожай.
Перед самою висадкою проводиться обробка засобами захисту для запобігання розвитку хвороб або ушкодження шкідниками.
До речі, названо поширені помилки, які допускають майже все при зберіганні цибулі.