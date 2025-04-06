Чим пахне Анджеліна Джолі: улюблені парфуми однієї з найкрасивіших жінок світу

1969 Parfum de Revolte від Histoires de Parfums

Один із фаворитів Джолі – 1969 Parfum de Revolte від французького бренду Histoires de Parfums. Це не просто парфуми, а машина часу, що переносить у буремний 1969 рік.

Уявіть: соковитий персик, ніби промінь літнього сонця, спеції, що танцюють на шкірі, кардамон, троянди й білі квіти – пряні, яскраві, з натяком на потаємні бажання. А в базі – справжній рок-н-рол: кава, темний шоколад, деревина й мускус.

Це аромат свободи, жаги до життя, бунтарського духу, який не згасає навіть у тиші. Ці парфуми – як сама Анджеліна: сильні, харизматичні, незабутні.

Цікаво, що цей аромат був створений Жеральдом Гісленом, засновником бренду Histoires de Parfums, і присвячений епосі сексуальної революції.

Композиція аромату містить ноти персика, спецій, троянди, білих квітів, кави, шоколаду, пачулі, кардамону та мускусу.

Цей аромат вважається унісекс, хоча його частіше обирають жінки, які цінують сміливість та оригінальність.

Bvlgari Black

Ще один ароматний скарб у її колекції - Bvlgari Black. Це не просто парфуми, а прогулянка нічним містом, де змішуються аромати шкіри, ванілі, гуми та чогось індустріального.

Цей унісекс-аромат - як сама Анджеліна: без рамок і стереотипів. Він для тих, хто не боїться залишати слід - не лише ароматний, а й емоційний.

Bvlgari Black був створений парфумером Аннік Менардо та випущений у 1998 році.

Цей аромат належить до групи східних деревних ароматів.

Його композиція включає в себе ноти чаю, шкіри, сандалу, ванілі, амбри, мускусу та стираксу.

Bvlgari Black вважається одним з найбільш незвичайних та провокаційних ароматів бренду Bvlgari. Зазначимо, що зараз цей аромат вже знято з виробництва. Він вважається "вінтажем" та продається за дуже високу ціну в приватних колекціях "аромоманьяків".