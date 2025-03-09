10 небанальних та вишуканих жіночих ароматів на весну

Жіночі парфуми на весну, тим паче новинки будуть цікаві всім фанатам парфумерії. Цього року парфумерні бренди представили дивовижні композиції, що поєднують свіжі цитрусові, ніжні квіткові та спокусливі гурманські ноти.

РБК-Україна (проект Styler) пропонує вам 10 нових жіночих ароматів, які ідеально впишуться у весняну атмосферу й залишать незабутній шлейф.

Energizer Boadicea the Victorious

Якщо вам потрібен справжній заряд енергії, цей аромат стане ідеальним вибором. Його композиція відкривається яскравими цитрусовими нотами лайма, грейпфрута, лимона та апельсина. В базі - легкі зелені відтінки та деревний акорд, що додає аромату природної гармонії та балансу.

Silver Minerale Gleam Perfume

Мінеральна свіжість, що нагадує морський бриз. Цей аромат подібний до культового Ganymede, але ще більш повітряний та прохолодний. Поєднання металевих і акватичних нот створює ефект кришталевої чистоти, доповнений цитрусовими акордами для додаткової легкості.

Clive Christian Crab Apple Blossom

Весняне цвітіння яблуні поєднується зі свіжістю солоного морського бризу та м’ятністю мохіто. Легкий, освіжаючий і водночас витончений аромат нагадує теплі весняні дні, коли природа оживає після зими.

Spiky Muse Ex Nihilo

Цей аромат - справжня гра контрастів. В ньому поєднуються солодкі ноти полуниці та троянди, що додають жіночності, та несподівана пікантна фісташка, яка надає аромату оригінальності. Він ідеально підійде для сміливих та яскравих особистостей.

Calda L’Arc

Ідеальна ягідна композиція, що нагадує суміш Jo Malone Blackberry & Bay та ZARKOPERFUME Pink Molecule. Вишуканий мікс шампанського, полуниці, лічі та чорної смородини створює витончений та елегантний аромат, що пасуватиме як для романтичного побачення, так і для денної прогулянки містом.

Sensatio Paris Golden Pistachio

Цей аромат - справжнє фісташкове морозиво з краплею рому. Він ніжний, вершковий, в міру солодкий і абсолютно незрівнянний. Якщо ви любите гурманські аромати, але не хочете занадто насиченої солодкості, цей варіант стане ідеальним вибором.

Dor De Vara Gritti

Коли стиглий персик зустрічається зі збитими вершками, народжується аромат, що не залишить байдужих. Його м’яка, оксамитова текстура огортає шкіру теплом і створює відчуття ніжності та спокою. Це ідеальний парфум для тих, хто цінує комфорт та затишок.

Per Se 27 87

Альдегідна чистота з легким відтінком шовковиці. Цей аромат підкреслює природну свіжість шкіри, ніби після ранкового душу. Його витонченість і легкість роблять його ідеальним варіантом для тих, хто любить мінімалізм у парфумерії.

Palatine Parfums de Marly

Пудрово-квіткова ніжність, де поєднуються фіалка, лаванда, цитруси та груша. Цей аромат створює ауру витонченості та елегантності, нагадуючи про класичні паризькі духи, що підкреслюють жіночність і стиль.

Frederic Malle Acne Studios

Кришталево чистий аромат із молекулярними нотами та ніжними весняними квітами. Він легкий, немов подих вітру, але водночас має глибину, що залишається у пам’яті. Ідеальний для тих, хто шукає щось сучасне, невагоме та стильне.

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