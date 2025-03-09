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10 небанальних та вишуканих жіночих ароматів на весну

Неділя 09 березня 2025 12:28
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10 небанальних та вишуканих жіночих ароматів на весну Фото: Жіночі парфуми на весну (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Жіночі парфуми на весну, тим паче новинки будуть цікаві всім фанатам парфумерії. Цього року парфумерні бренди представили дивовижні композиції, що поєднують свіжі цитрусові, ніжні квіткові та спокусливі гурманські ноти.

РБК-Україна (проект Styler) пропонує вам 10 нових жіночих ароматів, які ідеально впишуться у весняну атмосферу й залишать незабутній шлейф.

Energizer Boadicea the Victorious

Якщо вам потрібен справжній заряд енергії, цей аромат стане ідеальним вибором. Його композиція відкривається яскравими цитрусовими нотами лайма, грейпфрута, лимона та апельсина. В базі - легкі зелені відтінки та деревний акорд, що додає аромату природної гармонії та балансу.

10 небанальних та вишуканих жіночих ароматів на веснуSilver Minerale Gleam Perfume

Мінеральна свіжість, що нагадує морський бриз. Цей аромат подібний до культового Ganymede, але ще більш повітряний та прохолодний. Поєднання металевих і акватичних нот створює ефект кришталевої чистоти, доповнений цитрусовими акордами для додаткової легкості.

10 небанальних та вишуканих жіночих ароматів на веснуClive Christian Crab Apple Blossom

Весняне цвітіння яблуні поєднується зі свіжістю солоного морського бризу та м’ятністю мохіто. Легкий, освіжаючий і водночас витончений аромат нагадує теплі весняні дні, коли природа оживає після зими.

10 небанальних та вишуканих жіночих ароматів на веснуSpiky Muse Ex Nihilo

Цей аромат - справжня гра контрастів. В ньому поєднуються солодкі ноти полуниці та троянди, що додають жіночності, та несподівана пікантна фісташка, яка надає аромату оригінальності. Він ідеально підійде для сміливих та яскравих особистостей.

10 небанальних та вишуканих жіночих ароматів на веснуCalda L’Arc

Ідеальна ягідна композиція, що нагадує суміш Jo Malone Blackberry & Bay та ZARKOPERFUME Pink Molecule. Вишуканий мікс шампанського, полуниці, лічі та чорної смородини створює витончений та елегантний аромат, що пасуватиме як для романтичного побачення, так і для денної прогулянки містом.

10 небанальних та вишуканих жіночих ароматів на веснуSensatio Paris Golden Pistachio

Цей аромат - справжнє фісташкове морозиво з краплею рому. Він ніжний, вершковий, в міру солодкий і абсолютно незрівнянний. Якщо ви любите гурманські аромати, але не хочете занадто насиченої солодкості, цей варіант стане ідеальним вибором.

10 небанальних та вишуканих жіночих ароматів на веснуDor De Vara Gritti

Коли стиглий персик зустрічається зі збитими вершками, народжується аромат, що не залишить байдужих. Його м’яка, оксамитова текстура огортає шкіру теплом і створює відчуття ніжності та спокою. Це ідеальний парфум для тих, хто цінує комфорт та затишок.

10 небанальних та вишуканих жіночих ароматів на веснуPer Se 27 87

Альдегідна чистота з легким відтінком шовковиці. Цей аромат підкреслює природну свіжість шкіри, ніби після ранкового душу. Його витонченість і легкість роблять його ідеальним варіантом для тих, хто любить мінімалізм у парфумерії.

10 небанальних та вишуканих жіночих ароматів на веснуPalatine Parfums de Marly

Пудрово-квіткова ніжність, де поєднуються фіалка, лаванда, цитруси та груша. Цей аромат створює ауру витонченості та елегантності, нагадуючи про класичні паризькі духи, що підкреслюють жіночність і стиль.

10 небанальних та вишуканих жіночих ароматів на весну

Frederic Malle Acne Studios

Кришталево чистий аромат із молекулярними нотами та ніжними весняними квітами. Він легкий, немов подих вітру, але водночас має глибину, що залишається у пам’яті. Ідеальний для тих, хто шукає щось сучасне, невагоме та стильне.

10 небанальних та вишуканих жіночих ароматів на весну

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В матеріалі були використані такі джерела - Instagram-сторінка beauty_trends_ua, Makeup, Notino, Brocard, Fragrantica.ua.

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