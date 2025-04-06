Чем пахнет Анджелина Джоли: любимые духи одной из самых красивых женщин мира

1969 Parfum de Revolte от Histoires de Parfums

Один из фаворитов Джоли - 1969 Parfum de Revolte от французского бренда Histoires de Parfums. Это не просто парфюм, а машина времени, переносящая в бурный 1969 год.

Представьте: сочный персик, будто луч летнего солнца, танцующие на коже специи, кардамон, розы и белые цветы - пряные, яркие, с намеком на сокровенные желания. А в базе - настоящий рок-н-ролл: кофе, темный шоколад, древесина и мускус.

Это аромат свободы, жажды жизни, бунтарского духа, который не угасает даже в тишине. Этот парфюм - как сама Анджелина: сильный, харизматичный, незабываемый.

Интересно, что этот аромат был создан Жеральдом Гисленом, основателем бренда Histoires de Parfums, и посвящен эпохе сексуальной революции.

Композиция аромата содержит ноты персика, специй, розы, белых цветов, кофе, шоколада, пачули, кардамона и мускуса.

Этот аромат считается унисекс, хотя его чаще выбирают женщины, которые ценят смелость и оригинальность.

Bvlgari Black

Еще одно ароматное сокровище в ее коллекции - Bvlgari Black. Это не просто парфюм, а прогулка по ночному городу, где смешиваются ароматы кожи, ванили, резины и чего-то индустриального.

Этот унисекс-аромат - как сама Анджелина: без рамок и стереотипов. Он для тех, кто не боится оставлять след - не только ароматный, но и эмоциональный.

Bvlgari Black был создан парфюмером Анник Менардо и выпущен в 1998 году.

Этот аромат принадлежит к группе восточных древесных ароматов.

Его композиция включает в себя ноты чая, кожи, сандала, ванили, амбры, мускуса и стиракса.

Bvlgari Black считается одним из самых необычных и провокационных ароматов бренда Bvlgari. Отметим, что сейчас этот аромат уже снят с производства. Он считается "винтажем" и продается по очень высокой цене в частных коллекциях "аромаманьяков".