10 найкращих жіночих ароматів, які обіцяють весну та подобаються усім

Жіночі аромати на весну - це неодмінний атрибут цього сезону. І який же образ без вишуканого парфуму, що підкреслить вашу жіночність та подарує відчуття легкості?

Про 10 найкращих жіночих парфумів, які стануть вашими вірними супутниками цієї весни - розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Miss Dior Blooming Bouquet - Dior

Концепція аромату залишається недоторканною, вона створена для досягнення головної мети - краси та щастя. Туалетна вода Miss Dior Blooming Bouquet, це вишукані квіткові обійми, живі та ніжні водночас. Багатогранний та спонтанний аромат щойно розквітлих бутонів, які хочеться відчувати саме весною.

Контрастний шлейф аромату, з жвавими нотами запашного горошку та бергамоту, нагадує кохання з першого погляду. Потім дует нот дамаської троянди і півонії розгортається з благородством, як пристрасна і промениста емоція. М'який, легкий акорд білого мускусу завершує букет цього аромату, що розповідає історію кохання.

Chance Eau Tendre Chanel

Це безумовно хіт продажів та бестселер у світі парфумерії саме на теплий період. Аромат буквально ширяє, обволікаючи легкою парфумованою серпанком, багатство звучання якої зачаровує. Справжня цінителька моди і сьогодні віддасть свою перевагу цьому парфуму для повсякденного використання.

Незабутній аксесуар - він краще за коштовності розповість про просту розкіш, яка криється в ньому. Терпка кислинка айви та гіркота грейпфрута у формулі Chance Eau Tendre звучать дуже віддалено та ніжно. Більш повне звучання розкривається водним гіацинтом, жасмином та ірисом.

Diptyque Philosykos Eau De Parfum

Парфум, який точно не "задушить" своїм ароматом. Чистий та свіжий, як сама весна. Спогад про грецьке літо на горі Пеліон, де, щоб дістатися до моря, потрібно було пройти через дикий гай залитих сонцем смоковниць.

Philosykos - це ода цьому гаю: зелена свіжість листя, молочний аромат інжиру, підкріплений деревною щільністю. "Philosykos" з грецької означає "друг / любитель інжиру".

Nomade Chloé

Свіжий та іскристий аромат, що запрошує вас відправитися у справжню подорож весною. Ноти Лічі додають аромату особливої екзотичної солодкості, звучання ніжної Фрезії - аури жіночності, а дубового моху - чарівної витонченості. Дизайн флакона нагадує культову версію класичного флакона з більш світлою блідо-рожевою стрічкою під ковпачком.

Zarkoperfume Cloud Collection №3

Цей парфум чудово наповнить вас весною, адже його аромат - легкий та ненав'язливий.

Оригінальна композиція відкривається свіжим звучанням мандарина разом із соковитістю датської груші та червоних ягід. Потім виявляються теплі озонові акорди з квітковим розсипом білих магнолій, темних троянд і тюльпанів. Базовими компонентами парфуму стали деревні ноти сандалу і уда, а також відтінки землі, мускусу і мадагаскарської ванілі.

Zarkoperfume Cloud Collection №3 належить до лінії унісекс. Це дозволить вам насолоджуватися багатогранними переливами аромату разом зі своєю другою половинкою.

Hermes Eau de Narcisse Bleu

Весну не можна уявити без нарцисів, а цей аромат від Hermes саме про це.

Створити парфум, що втілює пробудження природи – завдання, підвладне лише геніальному парфумеру. Жан-Клод Еллена, майстер модного дому Hermes, у 2013 році представив світові Eau De Narcisse Bleu. Натхненням для нього стали перші подихи весни, коли зелень та квіти святкують своє відродження.

Темно-синій флакон та назва, що з італійської перекладається як "блакитний нарцис", вже обіцяють особливі відчуття. Відкривши кришку, ви поринете у світ, де панує свіжість та ніжність.

Loewe Aire Sutileza Eau de Toilette

Цей аромат - справжній подих весни, що наповнює енергією та дарує відчуття легкості. Домінуючі ноти груші, конвалії та жасмину створюють гармонійне поєднання, що підкреслює жіночність та витонченість.

Композиція аромату розкривається соковитими верхніми нотами: ніжною грушею, яскравим калабрійським мандарином та стиглою чорною смородиною. Серце аромату наповнене п'янкою магнолією, прохолодним жасмином та витонченою конвалією. Базові ноти димного гаїтянського ветиверу та сандалу доповнені спокусливим мускусом, створюючи елегантний та спокійний шлейф.

Issey Miyake A Drop D'Issey Essentielle Eau De Parfum

Легкі повітряні парфуми нагадують краплі нічної роси, які випаровуються із зеленого листя після сходу сонця. Вони також схожі на легкий туман у ранковому лісі, наповнений дзюрчанням струмка, швидкими шерехами, співом птахів, чудовими складними запахами дерев, трав і квітів. Аромат водної свіжості, чистоти та природної краси.

Старт: розкішний акорд зелені, що переливається всіма нюансами пишного листя, мокрої трави та лісової свіжості. У серці дме бриз, сповнений морських бризок і акватичної краси, його буйний характер пом'якшує ніжний романтичний бузок. Сонце грається з тонким мускусним шлейфом і висвічує багаті млосні ноти магнолії зі властивим їй легким лимонним акцентом.

Maison Margiela (untitled)

Свіжа та загадкова туалетна вода. Сучасна, але водночас позачасова. Ароматична композиція парфумованої води унісекс Maison Margiela (untitled) ідеально підходить як для жінок, так і для чоловіків. Свіжість весни як вона є!

Prada Infusion de Iris

Цей аромат створений для жінок, які не бояться бути собою, для тих, хто звик брати від життя максимум. Його грайливі ноти підкреслюють кокетливий характер, відображаючи нестримний темперамент та непередбачуваність.

Композиція поєднує в собі деревні та квіткові акорди, щедро приправлені благородним мускусом, створюючи неповторний та багатогранний аромат.

З перших миттєвостей на шкірі, парфум розкривається калейдоскопом відтінків. Зухвалий цитрус гармонійно сплітається з ніжністю ірису, а потім, наче легка хмара, огортає тіло загадковий аромат неролі. Білий кедр та насичений бензоїн додають композиції глибини та стійкості.

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